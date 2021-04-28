Ювелирная выставка «Версия»

30 апреля в Музее В. В. Набокова Санкт-Петербургского государственного университета откроется выставка петербургского художника-ювелира Юрия Былкова «Версия». Посетители увидят более сотни произведений мастера, среди которых браслеты, колье, броши и кольца. Украшения объединены в 18 тематических серий, созданных в период с 2010 по 2021 год.

Экспозиция открывает выставочный проект музея «Ювелирный вектор — 2021». Название «Версия» (от латинского versio — изменение, поворот) отражает современную эпоху, когда общество объединяет ожидание перемен к лучшему. Кроме этого, оно символизирует желание каждого художника отыскать новые творческие повороты в искусстве.

Юрий Былков — участник многочисленных выставок и победитель ювелирных конкурсов, его работы находятся в музеях России и за ее пределами, в том числе в Государственном Эрмитаже и ювелирном музее Schmuckmuseum в Пфорцхайме (Германия). Художник известен благодаря смелым экспериментам с формами, техниками и материалами. Для него характерен непосредственный и озорной взгляд на прошлое этого вида искусства и выполняемые им задачи.

Тема бесконечности и ироничное отношение к ней проходят красной нитью через все творчество Юрия Былкова и проявляются в эпатирующих и ярких украшениях. Искренность и игра переплетены в работах художника с новыми источниками вдохновения: от явлений культуры до неожиданных свойств материалов. Бунтарство и веселый нрав, отраженные в его произведениях, — это ответ мастера на события 2020 года.

Выставка «Версия» продлится до 6 июня.

Адрес Музея В. В. Набокова СПбГУ: Большая Морская, 47.

Время работы музея:

Понедельник, вторник, четверг: 10:00–17:00.

Среда, пятница: 10:00–20:00.

Суббота: 12:00–20:00.

Последний четверг каждого месяца — санитарный день.