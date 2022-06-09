Музей современного искусства Эрарта представляет первую в России выставку фотографий Габриэла Викболда — одного из самых влиятельных бразильцев современности. На его счету участие в арт-ярмарках Paris Photo и Xposure, сотрудничество с BMW, выставки по всему миру и звание «Мужчина года» по версии журнала GQ.

Фотограф-самоучка приобрел интерес к искусству и сформировал вкус благодаря своей матери-художнице. Викболд шутит, что его неортодоксальный подход к фотографии проявился в детстве, когда он, подражая матери, размазывал краску по всему дому. Теперь его страсть к искусству превратилась в гораздо более контролируемую смесь цветов и изображений, вдохновленную рядом влиятельных личностей, включая испанского режиссера Педро Альмодовара, чешского фотографа и художника Яна Саудека и британского фотографа Ника Найта.

В своем творчестве художник стремится отразить сложность и многообразие человеческой сущности, соединяя реальное и фантазийное так, чтобы результат не был похож на традиционную фотографию. «Меня по-настоящему вдохновляет область, в которой граница между фотографией и изобразительным искусством трудноразличима, — признается автор. — Мне всегда казалась интересной идея положить начало новому художественному направлению, объединяющему в себе фотографию, живопись и графику».

Выставка «Общая материя» в музее Эрарта объединит более 45 фотографий из двух серий — «Наивность» (Naïve) и «Безупречность» (Sans Tache).

В полных суровой выразительности работах из серии «Наивность» различные растения, чучела птиц и иные природные объекты предстают на фоне белых, словно окаменелых человеческих лиц. При создании серии автор использовал сложную технику: на первом этапе он покрывал головы моделей несколькими плотными слоями краски, создавая иллюзию толстой, текстурированной кожи. По мере высыхания краски на ней проступали трещины, подчеркивавшие естественную мимику. После этого художник стирал излишки краски и накладывал поверх различные природные объекты. В результате процесса, призванного подчеркнуть тесную связь природы и творчества, возникали причудливые существа — люди-гибриды. Работа над циклом началась с того, что автор заново открыл для себя белый цвет, к которому ранее не обращался в своем творчестве. «Слой за слоем сквозь трещины проступал человек, вновь оказавшийся в самом центре пищевой цепи, а не в ее конце — своего рода удобрение, необходимое для появления новой жизни и новых смыслов», — поясняет свою идею художник.

Серия «Безупречность» посвящена социальной стигматизации процесса старения. Автор критикует практику чрезмерно тщательной обработки фотоизображений, в результате которой человеческое тело утрачивает любые признаки возраста, негативно воспринимаемые многими как нечто уродливое и неуместное. Вдохновляясь искусством Возрождения и барокко, в частности светотеневыми эффектами Караваджо, Викболд создает своеобразное фотоэссе, словно бы бальзамируя тела моделей в искусственно состаренном виде. Помимо цифровой обработки изображений, художник прибегает и к традиционному методу, известному как grilagem: в Бразилии с давних пор бытовала практика «состаривания» поддельных документов путем помещения бумаги в ящик, полный сверчков. По мнению автора, «любой метод хорош для создания изображения, бросающего вызов эстетической индустрии, засилью “Фотошопа” и современным стандартам красоты».

Об авторе:

Габриэл Викболд родился в Рио-де-Жанейро в 1984 году. Ранее его деятельность всегда была связана с творчеством — после опыта в области поэзии и музыки он пришел к тому, чем увлечен до сих пор. Викболд начал карьеру фотографа в 2006 году, когда в течение 45 дней фотографировал людей во время путешествия от истока к устью реки Сан-Франсиску. Результатом стала серия «Бразильцы» (Brasileiros). В 2020 году он стал самым молодым художником, чью персональную выставку представили в Музее бразильского искусства при Фонде Арманду Алвареша Пентеаду (MAB FAAP). Также он был выбран «Мужчиной года» по версии бразильского GQ.

Наряду с легендарными художниками Джеффом Кунсом, Цао Фэй и Александром Калдером, Габриэл Викболд также сотрудничал с автомобильным брендом BMW — но он не только разработал дизайн нескольких автомобилей, но и оформил концепт-стор в Париже.

Став одним из самых влиятельных бразильских персон современности, он получил мировое признание — на его счету участие в престижных арт-ярмарках Paris Photo, Xposure в ОАЭ, а также выставки в Сан-Паулу, Нью-Йорке, Стокгольме, Лиссабоне, Лондоне и Майями. В музее Эрарта фотографии Габриэла Викболда будут показаны впервые в России.

Габриэл Викболд. Общая материя

Даты проведения выставки: 01 июля 2022 — 30 октября 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург