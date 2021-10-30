Выставка «Вырезать, вставить»

3 ноября в музее Эрарта состоится пресс-показ первой в России выставки британского фотографа Paperboyo, преображающего городские пространства с помощью минималистичных силуэтов из бумаги. Хорошая новость: автор приедет в Петербург, чтобы лично представить вам проект «Вырезать, вставить» в Эрарте!

Рич МакКор, или Paperboyo, — фотограф, именуемый «неразрушающим вандалом». Вооружившись камерой и скальпелем, он населяет небо над мегаполисами рукотворными site-specific объектами. Занятие, которое поначалу воспринималось выходцем из Лондона как хобби, уже через год принесло ему вирусную популярность. Теперь Рич путешествует по миру, а число его подписчиков в социальных сетях приближается к полумиллиону. На его счету — сотрудничество с такими крупными брендами, как Microsoft, Red Bull и PUMA.

Художник создает аналоговую дополненную реальность, превращая действительность в мульфильм. Его работы соединяют в себе традицию уличной фотографии и силуэтов, популярных в первой четверти XIX столетия; есть в них что-то и от архаичной анимации. МакКор делает видимыми преследующие современного человека агрессивные проявления массовой культуры. Встретить этих охотников за нашим вниманием, выходцев из подсознания города, можно в самых неожиданных местах — показывают работы Paperboyo.

Обратите внимание: интервью с автором 3 ноября будут проходить по заранее согласованному графику. Сообщите нам о своем интересе ответным письмом — мы забронируем время для встречи. Если вам необходима дополнительная информация, комментарий или изображения для публикаций, вы можете прислать нам запрос ответным письмом.

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