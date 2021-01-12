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Питерец.ру » Культура » Выставка выпускников Академии Художеств «Киберакадемисты»

Выставка выпускников Академии Художеств «Киберакадемисты»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
«Киберакадемисты». 15 января - 15 февраля. Выставка выпускников Академии Художеств

Экспонаты этой выставки — выход академической школы в цифровое пространство. Это попытка адаптации классических приемов к реалиям нового времени. Молодые архитекторы из Академии Художеств исследуют новые медиа — компьютерную графику, цифровой коллаж и виртуальную реальность.

Окружающий нас мир многослоен — кроме материальной реальности, мы существуем в тысячах других измерений. Мы давно и плотно осваиваем цифровую мультивселенную — пространство интернета, трехмерные пространства компьютерной графики, пространства имен в доменных зонах и языках программирования, пространства вариантов в генетических алгоритмах подбора. Эти пространства одномерны или многомерны, ограничены или бесконечны. Мы создаём их и, одновременно, колонизируем. То есть, мы давно уже живём в эпоху киберпанка и экспансии в виртуальные миры.

Потоки информационного мусора, вседозволенность онлайн имиджборд, вавилонское столпотворение языков программирования, конфликтующие протоколы передачи данных — киберпространство хаотично. Это находит своё отражение в физическом мире: современной архитектуре свойственна разобщенность и непоследовательность. Давно назревшая проблема требует решения — цифровое пространство нуждается в гармонизации. Необходим новый цифровой ордер и “10 Книг о Цифровой Архитектуре”. Именно поискам гармонии в цифровом пространстве и посвящена серия выставок “Киберакадемисты”.

Выставка пройдет 15 января - 15 февраля в Центре по искусству и музыке библиотеки имени В. В. Маяковского на Невском пр., 20. 

Источник: Библиотека имени Маяковского
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