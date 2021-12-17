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Питерец.ру » Культура » Выставка «Охота на Снарка»

Выставка «Охота на Снарка»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку художника Игоря Олейникова

Музей Эрарта представляет выставку художника Игоря Олейникова — абсурдную графическую одиссею о поисках таинственного Снарка

  • Иллюстрации к самому загадочному тексту Льюиса Кэрролла
  • Повествование, которое строится как мрачные мемуары состарившегося бобра-военного
  • Художник, удостоенный главной премии в области детской литературы — премии им. Х. К. Андерсена

Творческая биография Игоря Олейникова тесно связана с миром детства: он много лет работал на студии «Союзмультфильм», проиллюстрировал десятки изданий-бестселлеров, среди которых культовый советский путеводитель по цифровому пространству «А я был в компьютерном городе» Андрея Зарецкого и Александра Труханова, завоевал все возможные профессиональные награды, включая премию им. Х. К. Андерсена. Обратившись к загадочной поэме Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка», Олейников принял единственно верное решение — отмахнулся от всего, что известно об этом изученном вдоль и поперек тексте, и пошел своим путем, выстроив диалог со зрелым, искушенным читателем.

В кэрролловской поэме, где главный герой назван, но не явлен, и вообще непонятно ничего, кроме ритма, иллюстратор разглядел мрачные, дождливые картины послевоенной Великобритании в духе романа-антиутопии. Общественная жизнь здесь предельно милитаризирована, а все визуальное повествование строится как мемуары состарившегося в высоких военных чинах бобра — одного из героев поэмы (разумеется, в тексте поэмы ничего подобного нет). Сам Олейников признается, что поэзия — очень благодарный для художника материал: оттолкнувшись от единственной строки, можно смоделировать самостоятельный мир, что и делает иллюстратор.

Путем вольных ассоциаций Игорь Олейников создает нечто вроде готического варианта анимационного фильма «Желтая подводная лодка». Иллюстрируя абсурдную одиссею Кэрролла в популярном каноническом переводе Григория Кружкова, художник предпочитает не разбираться в происходящем, а снарядить собственную экспедицию в поисках Снарка, захватив с собой запас зеленых яблок и шифровальный аппарат «Энигма». Переводчик и иллюстратор подбирают нужные образы, уточняют понятия — именно поэтому пластический перевод Олейникова в сочетании с поэтическим переводом Кружкова дарит нам уникальную возможность по-новому взглянуть на произведение великого мастера нонсенса. 

Даты проведения выставки: 23 декабря 2021 — 27 марта 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

18+

Источник: Эрарта
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