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Питерец.ру » Культура » В Петербурге отреставрируют интерьеры Пажеского корпуса

В Петербурге отреставрируют интерьеры Пажеского корпуса

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Санкт-Петербурге отреставрируют интерьеры Пажеского корпуса

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости второго этапа работ, которые включают ремонт интерьеров и инфраструктуры здания Пажеского корпуса, в котором в скором времени разместится Третий кассационный суд общей юрисдикции. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Вступив во владение несколькими земельными участками между Фонтанкой и Садовой улицей в Петербурге, граф Михаил Илларионович Воронцов начал строительство большой городской усадьбы. Проектом занялся знаменитый архитектор Бартоломео Растрелли. Работы заняли десять лет, и в 1758 году Воронцов получил прекрасный дворец: главный трехэтажный корпус, расположенный в глубине курдонера, к которому примыкал второй П-образный корпус. Два симметричных двухэтажных флигеля, вынесенных вперед и поставленных по красной линии улицы, были связаны с главным зданием полуциркульными переходами. К сожалению, они не сохранились, как не сохранились и многие из декоративных элементов, которыми Растрелли богато украсил фасады и интерьеры, в том числе лепнина, резные детали и плафоны работы Тьеполо. В центральной части дворца располагался большой зал, а пятьдесят залов поменьше составляли анфиладу вдоль главного фасада и две малые анфилады в боковых корпусах. Чугунная ограда дворца была отлита по эскизам Растрелли.

Однако строительство обошлось Воронцову в слишком крупную сумму и едва не разорило графа. В конце концов, дворец пришлось продать в государственную казну, и в его здании устроили сначала гостевой дом, а затем Павел I, не скрывавший своей принадлежности к масонам, подарил его Мальтийскому ордену, и в Петербурге дворец стали называть «замком мальтийских рыцарей». При Александре I в здании разместили купеческие лавки, а в 1810-м его передали Пажескому корпусу. Такое название дворец, признанный памятником культурного наследия федерального значения, носит и сегодня. Тогда архитектор Александр Штауберт перестроил здание для нужд военного учебного заведения. В советское время, в течение шестидесяти лет, дворец занимало Суворовское военное училище, а затем его решили передать Третьему кассационному суду общей юрисдикции.

Не так давно Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости реставрации фасадов, внутренних помещения и чугунной ограды Пажеского корпуса. На этот раз эксперты проверили смету второго этапа работ – ремонта интерьеров общей площадью 963,31 кв.м. Здесь отреставрируют лицевую поверхность кирпичной кладки стен, а также штукатурное и окрасочное покрытие колонн, заменят напольное покрытие и восстановят метлахскую плитку взамен утраченной, отремонтируют лестницы, системы отопления, водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения, выполнят внутренние отделочные и другие необходимые работы.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «АСК-НОРД».

Источник: Главгосэкспертиза
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