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Питерец.ру » Общество » На Крестовском острове в Санкт-Петербурге остроят детский яхт-клуб

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге остроят детский яхт-клуб

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
На Крестовском острове в Санкт-Петербурге построят детский яхт-клуб

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объектов комплекса в прибрежной зоне Финского
залива рассмотрели эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Практические занятия с воспитанниками яхт-клуба старше 10 лет для начального и среднего уровня подготовки будут проводиться под
руководством тренера в акватории Финского залива. Участок, выделенный под яхт-клуб, находится в западной части Крестовского острова.

Проектом запланировано строительство основного здания клуба площадью 300 кв.м. В здании оборудуют кабинет инструктажа для теоретических занятий, кладовую для хранения досок для виндсерфинга, лодок и другого спортивного инвентаря, тренерскую, боцманскую и другие необходимые помещения, числе для хранения флагов, запасных частей и расходных материалов, необходимых при обслуживании флагштока.

Для проведения спортивных мероприятий здесь установят ориентированные на залив открытые трибуны для зрителей.
Застройщик яхт-клуба и генеральная проектная организация - АО «Зенит-Арена».

Источник: Главгосэкспертиза
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