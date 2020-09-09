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Питерец.ру » Культура » Конгресс «Россия в Арктическом Совете. Потенциал Санкт-Петербурга»

Конгресс «Россия в Арктическом Совете. Потенциал Санкт-Петербурга»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
В музейно-выставочном центре «Россия – моя история» пройдут мероприятия, направленные на популяризацию Санкт-Петербурга как центра инновационного развития и

17 сентября 2020 года в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» (Бассейная ул., дом 32, стр. 1) пройдут мероприятия, направленные на популяризацию Санкт-Петербурга как центра инновационного развития и освоения Арктики.

Мероприятия организованы Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики и приурочены к дате учреждения Арктического совета.

Программа включает в себя:

- конгресс «Россия в Арктическом Совете. Потенциал Санкт-Петербурга», посвященный обсуждению региональной составляющей программы предстоящего председательства Российской Федерации
в Арктическом совете в 2021 – 2023 годах, а также перспектив развития арктического туризма и подготовки кадров для Арктики;

- открытие выставки «Прикоснись к Арктике»;

- квест для молодежи по местам Санкт-Петербурга, связанным с развитием и освоением Арктики.

К участию в мероприятиях приглашаются представители бизнес-сообщества, федеральных и региональных органов государственной власти, консульских учреждений стран Северной Европы в Санкт-Петербурге, специалисты научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, университетов, общественных организаций, деятельность которых связана с Арктикой, а также представители средств массовой информации.

Ознакомиться с более подробной информацией о проводимых мероприятиях, а также пройти регистрацию можно на сайте: www.arcticspb.ru.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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