17 сентября 2020 года в музейно-выставочном центре «Россия – моя история» (Бассейная ул., дом 32, стр. 1) пройдут мероприятия, направленные на популяризацию Санкт-Петербурга как центра инновационного развития и освоения Арктики.

Мероприятия организованы Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики и приурочены к дате учреждения Арктического совета.

Программа включает в себя:

- конгресс «Россия в Арктическом Совете. Потенциал Санкт-Петербурга», посвященный обсуждению региональной составляющей программы предстоящего председательства Российской Федерации

в Арктическом совете в 2021 – 2023 годах, а также перспектив развития арктического туризма и подготовки кадров для Арктики;

- открытие выставки «Прикоснись к Арктике»;

- квест для молодежи по местам Санкт-Петербурга, связанным с развитием и освоением Арктики.

К участию в мероприятиях приглашаются представители бизнес-сообщества, федеральных и региональных органов государственной власти, консульских учреждений стран Северной Европы в Санкт-Петербурге, специалисты научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, университетов, общественных организаций, деятельность которых связана с Арктикой, а также представители средств массовой информации.

Ознакомиться с более подробной информацией о проводимых мероприятиях, а также пройти регистрацию можно на сайте: www.arcticspb.ru .