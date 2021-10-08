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HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Масштабный выставочный проект, позволяющий по-новому взглянуть на экологическую повестку

Масштабный выставочный проект, позволяющий по-новому взглянуть на экологическую повестку: впечатляющие инсталляции современных российских и международных художников, работающих в области мультимедийного искусства и art&science.

Главная метафора выставки, вынесенная в название проекта — Гидра: это и вода, стихия наиболее близкая Петербургу, и мифическое существо, у которого на месте срубленных голов вырастают новые. Выставка рассматривает экологические проблемы, связанные с водой, в контексте художественных высказываний, и то, как человек влияет на эти изменения.

Британский философ Тимоти Мортон пишет, что концепция природы, возможно, самая опасная идея, созданная человеком, поскольку она отделяет людей от всех остальных явлений на планете в отдельную замкнутую категорию. Лозунгами экологии должны быть не стыдящие призывы спасти планету или «природу» (ведь многие живые организмы жили до нас и, вероятно, смогут пережить даже ядерную зиму), а призыв сохранить условия, при которых может продолжать выживать та экосистема, в которую входит человек.

Мы обращаемся к современному искусству, чтобы обсудить этические и философские проблемы, связанные с экологической повесткой, и предлагаем посетителям самим сформулировать новые вопросы к этой области.

Обратите внимание: съемка на экспозиции с использованием профессиональной аппаратуры и дополнительным светом без предварительного согласования с администрацией Севкабель Порта невозможна. Однако вы можете снимать на телефон.

Кураторы выставки: Ольга Вад, Лидия Гуменюк (Агентство культурных проектов NADO)

HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности

11 сентября - 31 января

пн — 17:00-22:00 (последний сеанс в 21:00)
вт-пт — 12:00-22:00 (последний сеанс в 21:00)
сб-вс — 11:00-22:00 (последний сеанс в 21:00)

Источник: Севкабель Порт
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