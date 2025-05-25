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Питерец.ру » Спорт » Разгром «СКА-1946» в решающем седьмом матче финала Кубка Харламова, и победителем плей-офф МХЛ стал МХК «Спартак»

Разгром «СКА-1946» в решающем седьмом матче финала Кубка Харламова, и победителем плей-офф МХЛ стал МХК «Спартак»

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Из-за концерта в «Мегаспорте» этот матч проходил в «Сокольниках».

Перенос решающего седьмого матча плей-офф МХЛ из просторного «Мегаспорта» на арену в Сокольниках вызвал много споров. «Питерец.ру» предполагает, что не все желающие посетить эту игру смогли правильно сориентироваться: арена была заполнена едва на треть.

Первый период заброшенных шайб не принёс: у «СКА-1946» было большинство после удаления Степана Тарасенко, но голкипер «красно-белых» Ярослав Кузьменко на протяжении всего матча был очень надёжен (38 сэйвов). Трёхходовка в исполнении Егора Варюшкина, Александра Плесовских и ставшего МVP Кубка Харламова – 2025 завершилась первой шайбой спартаковцев в дебюте второго периода. На 33-й минут Макар Насреддинов удвоил преимущество спартаковцев, после чего Матвей Короткий сократил отставание петербуржцев в счёте. Однако неугомонный Рябов исполнил классический «гол в раздевалку», и на второй перерыв команды отправились при счёте 3:1 в пользу спартаковцев.

24 броска нанесли «Сорок Шестые» по воротам Кузьменко в третьем отрезке встречи, но успеха достиг лишь бросок Никиты Сураева на 57-й минуте, однако москвичи к тому времени вели уже 5:1. Итоговые 6:2 в пользу МХК «Спартак» зажёг на табло «Сокольников» Варюшкин, поразивший пустые ворота «СКА-1946».


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