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Питерец.ру » Культура » «100-летие филармонии» - digital-проект

«100-летие филармонии» - digital-проект

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Опубликовал: Вадик Котов
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Филармония
Петербургская филармония запустила сайт, посвященный своей столетней истории

13 мая, в день столетия со дня подписания Положения об основании Петроградской филармонии, заработал digital-проект «100-летие филармонии», посвященный дате, под знаком которой проходит нынешний и пройдет следующий концертный сезон Петербургской филармонии.

На сайте размещены эксклюзивные материалы, ранее недоступные широкой аудитории: программы концертных сезонов, программки концертов, фрагменты из «Золотой книги», в которой собраны автографы выдающихся, выступавших в филармонии, исполнителей и композиторов, а также их биографии, раскрывающие их связь с концертной организацией.

«Когда десять лет назад мы отмечали 90-летие филармонии, мне довелось поднять несколько интересных исторических документов, которые открыли взгляд на филармонию с другой стороны, тогда и родилась идея раскрыть ее историю не только для тех кто в ней служит, хотя и они не всегда знают все факты – но и для широкой аудитории», – рассказала Ирина Родионова, автор digital-проекта «100-летие филармонии».

Над наполнением сайта работает большая команда, в его основе – исторические материалы из фондов Музыкальной библиотеки филармонии, сотрудники которой, по словам Ирины Родионовой, «своими руками переписали, перевели к компьютерный набор сто сезонов Большого зала и почти сто сезонов Малого зала филармонии». 

«Мы вместе с моим соавтором Ольгой Радвилович пишем биографии музыкантов и отдельные статьи чтобы заполнять сайт, – рассказала автор проекта, – Написано уже более пятидесяти сезонов, но на сайте к сожалению технически пока удалось разместить лишь пятнадцать. Но прошу обратить внимание на то, что и пятнадцать сезонов – это огромный объем информации, почти полторы тысячи статей – читателю мало не покажется».

Сайт постоянно пополняется.

На сайте в числе прочих многочисленных материалов размещена и афиша первого в истории Петроградской филармонии концерта. Его программа прозвучит вновь 12 июня 2021: этот концерт станет одной из кульминаций юбилейного филармонического сезона.

По клику на имя первого директора и главного дирижера Петроградской филармонии Эмиля Купера, под управлением которого прошел первый в истории филармонии концерт, открывается не только его биография, но также и памятный адрес – «Скромная памятка о трудном предприятии открытия Филармонии в день ее первого концерта 12-го июня 1921-го года», на котором различима подпись композитора Александра Глазунова и всех музыкантов Государственного оркестра – ранее Придворного оркестра, ныне – Заслуженного коллектива России. 

«Собственно для спасения этого оркестра и создавалась филармония: народный комиссар просвещения Анатолий Луначарским проводил пиар-кампанию в поддержку этой идеи, писал что в наследство от царской власти нам досталось не только плохое но и хорошее, и один из таких примеров – это как раз придворный оркестр», – пояснила Ирина Родионова.

О том, как Петербургская филармония отмечает столетие, рассказал Евгений Петровский, заместитель художественного руководителя филармонии:

«Уже концерты, открывающие этот сезон, были посвящены столетию. В течение сезона продолжается один из наших концертных циклов «Филармония 100 – история в зеркале десятилетий», где мы прослеживаем ключевые знаковые программы, которые проходили в Петроградской-Ленинградской филармонии. Из ближайших посвященных столетию событий – XV Международный фестиваль «Музыкальная коллекция», который пройдет с 26 мая по 1 июля. В его программе нам удалось собрать целый ряд замечательных музыкантов – достаточно сказать, что его программу откроет Госоркестр имени Светланова под управлением Владимир Юровского, солист Рудольф Бухбиндер. В числе ярких событий фестиваля – сольный концерт Джошуа Белла, выступления Шарля Дютуа, Элиаху Инбал. В рамках фестиваля пройдут концерты-чествования музыкантов обоих оркестров и сотрудников администрации филармонии – это традиция, восходящая к нашей истории. Чествовать музыкантов Академического симфонического оркестра мы будем 22 июня программой, которая также завершит цикл, посвященный 90-летию коллектива – прозвучит Седьмая «Ленинградская» симфония Шостаковича, легендарную блокадную премьеру которой этот самый оркестр осуществил в 1942 году. Многие посвященные столетию события запланированы на следующий сезон, в частности, под знаком юбилея пройдет международный фестиваль “Площадь Искусств”».

Традиция исполнения академической музыки в филармонических залах восходит к XIX столетию, когда здесь выступали Лист, Берлиоз, Вагнер, Дворжак, Рубинштейн, Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Скрябин и другие крупнейшие музыканты своего времени. Однако собственно филармония (на тот момент Петроградская), первая в нашей стране, была учреждена 13 мая 1921 года, а 12 июня состоялся первый в ее истории концерт. 

Источник: Филармония
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