Выставка «Поэзия бытия»

«Поэзия бытия» – ретроспективная выставка, приуроченная к 80-летнему юбилею выдающегося художника-графика Светланы Фадеенко. Она относится к числу тех ярких мастеров, кто своим искусством закладывал основы ленинградской графической школы второй половины ХХ века. Экспозиция представляет более 40 графических и пластических произведений 1980-2020-х годов из собрания Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков, знакомя с многогранным дарованием этого яркого графика живописного таланта.

Искусство для Светланы Фадеенко – способ проживания жизни. Импульсом для большинства ее работ является именно бытийность, в самых разнообразных проявлениях – от изображений примитивных чайников до возвышенных Венер. Независимость мышления и огромная сила воображения позволяют художнице не просто запечатлевать момент обыденности, а преображать повседневную вещественность в поэзию.

Ее гуаши и пастели отличаются дерзостью композиционных построений и свойственными живописи сложными цветовыми созвучиями. В работах Фадеенко нередко нет четкого разделения на жанры – в пейзаже появляется натюрморт («Натюрморт и деревня»), портрет соседствует с «ню» («Беседа»). Кроме того, в них зачастую происходит слияние живописного, графического и скульптурного начал, как в цикле произведений с обнаженной натурой, где женские фигуры образуют почти осязаемые скульптурные величины («Желтая с птичкой», «Сидящая с голубым кувшином», «Около дома»).

Художественный арсенал Фадеенко значительно обогатило владение техниками печатной графики. В частности, в ее офортах и литографиях рождаются трогательные и созерцательные жанровые зарисовки («В горах», «Возвращение с пастбища»), многогранно раскрывающие обаяние повседневного тепла. В них, в отличие от гуашей, написанных широкой кистью, на первый план выходит рисунок и проработка деталей. Однако даже в печатных произведениях появляется цвет, соответствующий живописному мировидению художницы.

С присущей ей эмоциональной чуткостью Светлана Фадеенко работает и с керамикой. С помощью неожиданных сопоставлений форм и фактур художница буквально дает вторую жизнь никому не нужным черепкам, придумывая оригинальные композиции, объединяющие обломки готовых предметов с фрагментами, созданными мастером («Женская голова с птицей»).

Выставка «Поэзия бытия» иллюстрирует неистощимую фантазию Светланы Фадеенко и раскрывает безграничность ее художественного мира.

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-XXI веков,

Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103

10 августа – 5 сентября 2021

Открытие 9 августа в 17:00