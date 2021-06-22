18-19 июня 2021 года на площадке Санкт-Петербургского Исторического парка «Россия – моя история» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга прошла международная научно-практическая конференция «Накануне… к 80-летию начала Великой Отечественной войны». Главными темами секционных заседаний стали: планы Германии и ее союзников перед началом войны, память о войне, СССР в начальный период Великой Отечественной войны, война и музеи.

Одной из самых трагических в календаре отечественной истории является дата 22 июня 1941 года, день нападения Германии и ее союзников на Советский Союз и начала войны, вошедшей в историю как Великая Отечественная. Этой скорбной дате в 2021 году исполняется восемьдесят лет, и сейчас, когда заканчивают свой земной путь ее последние участники и очевидцы, как никогда важно успеть увековечить память о ней и обсудить самые основные аспекты, привлекая историков, поисковиков, представителей ветеранских организаций, жителей блокадного Ленинграда, общественных деятелей, музейное сообщество и просто неравнодушных граждан.

Конференция открылась пленарным заседанием, в котором выступили такие известные современные российские историки как заведующий кафедрой истории России XX-XXI вв. МГУ д.и.н. С. В. Девятов; заместитель директора ИРИ РАН по научной работе д.и.н. С. В. Журавлев; президент Ассоциации историков Второй мировой войны

К. А. Залесский, главный научный сотрудник, заместитель председателя Федерального исследовательского центра Южный научный центр Российской Академии наук по научной работе д.и.н. Е. Ф. Кринко, а также главный редактор проекта «Россия - моя история» А. Л. Мясников. Темы докладов пленарного заседания были самыми разнообразными: от жизни обитателей Кремля в первый день войны до первых побед Красной армии на Юге России в 1941 г. С приветственным словом к участникам конференции обратились генеральный директор СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр» (Исторического парка «Россия – моя история») О. А. Черняга и доктор технических наук, профессор, иностранный член Российской Академии Наук, Почетный доктор МГИМО МИД России, бывший президент республики Кыргызстан А. А. Акаев.

По окончании пленарного заседания участники распределились по секциям, на которых обсудили проблематику конференции более подробно. Заявок на участие оказалось настолько много, что работа конференции продолжилась и на следующий день. Главной темой конференции 19 июня стала эвакуация и сохранение музейных коллекций в начальный период Великой Отечественной войны. Свои доклады представили сотрудники ведущих музеев, в числе которых ГМП «Исаакиевский собор», ГМЗ «Петергоф», ГМЗ «Царское Село». Доклады заместителя генерального директора – главного хранителя Государственного Русского Музея, Бабиной О.А. и Петрова П.В., д.и.н., заведующего отделом музейных исследований ГМЗ «Петергоф» были дополнены сообщениями коллег из исторических парков Новосибирска и Перми. Именно эти регионы когда-то принимали ленинградские музеи и способствовали сохранению и возвращению музейных ценностей.

В рамках работы секции «Память о войне» были представлены доклады представителей современных учреждений культуры и образования, поисковых отрядов, общественных деятелей, в которых прозвучали не только слова об актуальности и необходимости сохранения исторической памяти о войне и недопустимости переписывания истории Второй мировой войны, но и презентованы выставочные, мультимедийные, научно-исследовательские проекты, демонстрирующие различный спектр осмысления данной темы.

В конференции приняли участие также учёные из Махачкалы, Ростова-на-Дону, Волгограда, Сургута, и Донецка. Для участников конференции была организована культурная программа по Петербургу и экскурсия в ГМЗ «Царское село» с посещением Екатерининского дворца и Арсенала.

По итогам конференции будет подготовлен сборник статей, и у широкой общественности появится возможность познакомиться с уникальными материалами. Активный интерес, острые дискуссии, развернувшиеся в ходе работы конференции, позволили её участникам и организаторам выразить уверенность в целесообразности проведения подобных мероприятий на постоянной основе в ежегодном формате. Это позволит не только раскрыть новые грани изучаемой темы, но поспособствует объединению регионов из Ассоциации исторических парков «Россия – моя история» для формирования конструктивного диалога, способного не только привлечь внимание масс к изучаемой проблематике, но и создающего условия для трансляции межпоколенного опыта.