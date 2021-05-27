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Питерец.ру » Культура » Выставка «Сакральная тема и локальная профанация»

Выставка «Сакральная тема и локальная профанация»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Артмуза
В музее Артмуза пройдёт международный выставочный проект от создателей жанра «контемплативная живопись»

В музее Артмуза пройдёт международный выставочный проект от создателей жанра «контемплативная живопись».

Экспозицию в главной галерее музея готовит поистине звёздный дуэт — это Анастасия Боронина, член творческого союза художников, ассоциации искусствоведов России и президент международного фонда «ARTEUM» (Швейцария), работающая над выставкой в паре с гамбургским художником и философом Маркусом Эрихом Майером, который основал интернациональное сообщество живописцев 21 века «Kontemplativisten».

Контемплативная живопись («contemple» — в переводе с латинского — беззвучный диалог с Богом) — концептуально-сложное направление в искусстве 21 века, находящееся на грани философии и духовных практик. Если упрощать, то задачей художника становится попытка услышать «волю картины», а последняя здесь подразумевается воплощением божественного начала. Образом, формой и мотивом картины становится Слово (в новозаветном понимании) или некая «невыразимая» составляющая, которую приверженцы жанра достигают при помощи определенной концентрации.

«Сакральная тема и локальная профанация» — выставка, которая, заявляет своей тематикой некое противоречие и даже стремится акцентировать внимание на нем. Тем не менее, углубившись в сложносочиненную идею выставочного проекта, можно обнаружить в работах двух разных авторов стремление к уравновешиванию полярностей, например, в контрасте черного и белого (весь живописный ряд Анастасии Борониной написан на белом фоне, а все работы Маркуса Эриха Майера на черном).

Оба живописных ряда, в их совместном действии — вклад художников в дело духовных и партнерских отношений между Гамбургом и Санкт-Петербургом.

Источник: Артмуза
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