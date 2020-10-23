Выставка «Россия – Финляндия: к 100-летию установления дипломатических связей»

22 октября 2020 года в Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина (Сенатская пл., д. 3) состоялось торжественное открытие выставки «Россия – Финляндия: к 100-летию установления дипломатических связей». Юбилейная дата будет отмечаться 31 декабря.

В открытии экспозиции приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в Российской Федерации Антти Хелантеря, представители органов власти и ведущих культурных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. От Архивного комитета Санкт-Петербурга гостей поприветствовала заместитель председателя Гарькуша И.О.

Среди экспонатов, представленных на выставке, вызывают особый интерес документы Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга. Это альбом карандашных портретных набросков, которые были сделаны художником, профессором Академии художеств Александром Ивановичем Вахрамеевым во время поездки в Гельсингфорс в 1909 году. На 16 листах изображены портретные рисунки, наброски, зарисовки бытовых сценок: женские головки, портреты жителей Финляндии (борцы, игрок в бильярд, скрипач, посетители ресторана и др.). Некоторые портреты подписаны – это соратники автора по художественному цеху: Марков, А.А. Рылов, П.С. Наумов, А.Ф. Максимов.

Альбом поступил в числе других документов в 1972 году от детей художника Алексея и Веры. В 1974 году была проведена научно-техническая обработка фонда. Материалы фонда были использованы в 2017 году для публикации альбома «Типы и сцены. Петроград в рисунках А.И. Вахрамеева 1917 – 1923 гг.».

Посетить экспозицию можно до 14 декабря 2020 года по предварительной записи по телефону: (812) 334-25-14.