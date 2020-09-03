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Питерец.ру » Культура » Cостоялось открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»

Cостоялось открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Архивный комитет
Состоялось открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»

Совместный проект Архивной службы Санкт-Петербурга и Центральной городской публичной библиотеки им. В.В.Маяковского представляет собой сочетание архивных документов и ценных экземпляров книг из фондов библиотеки.

Выставка включает 3 раздела:

  • проект городских архивов «100 автографов», который содержит документы, подписанные рукой Николая II, Д.А.Гранина, А.А.Ахматовой, Д.С.Лихачева и других видных общественных и государственных деятелей, представителей науки, культуры и искусства;
  • выставка «Портрет эпохи» позволит познакомиться с работами современных художников из собрания Фонда реалистического искусства В.Ф.Пустарнакова (работы Заслуженных и Народных художников России);
  • книги из фондов библиотеки с автографами известных искусствоведов, композиторов, музыкантов, актеров и режиссеров.

В церемонии открытия приняли участие представители архивной отрасли города, сотрудники библиотек, организаций культуры и искусства.

Временно исполняющий обязанности председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга Ирина Гарькуша отметила, что проект направлен на то, чтобы различными художественными и изобразительными средствами раскрыть личность человека, который изображен на портрете или оставлял свой автограф на книжном издании или официальном документе.

Начальник отдела культурно-исторического наследия Комитета по культуре Санкт-Петербурга Юлия Филиппова подчеркнула гармоничное сочетание архивных источников, произведений живописи и уникальных книжных изданий.

Директор Центральной городской публичной библиотеки им. В.В.Маяковского Зоя Чалова рассказала о многолетних отношениях дружбы и сотрудничества, которые сложились между библиотекой и архивистами. Так, например, с 2007 года ежегодно проходит совместная конференция, посвященная ресурсам библиотек и архивов. В 2017 году библиотека стала первой площадкой, на которой был открыт удаленный бесплатный доступ к ресурсам Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, одного из самых востребованных пользователями. Проект, посвященный выдающимся деятелям отечественной истории, является продолжением этой совместной работы.

Выставка открыта для посещения в Центре искусства и музыки Центральной городской публичной библиотеки им.В.В.Маяковского (Невский пр., д.20) до 22.09.2020 в часы работы библиотеки:

Пн-сб.: с 11.00 до 20.00

Вс.: с 11.00 до 18.00

До 12.09.2020 посещение возможно только по предварительной записи по тел.: 319-61-21

 

Справочно:

Часть первая - выставка архивных документов «100 автографов»

Призвана показать многообразие имен выдающихся исторических личностей XIX-XX веков, документы которых хранятся в фондах центральных государственных архивов
Санкт-Петербурга. В основе экспозиции – автографы 100 деятелей, сыгравших важную роль в истории нашей страны. В рамках данной выставки представлены документы, написанные рукой Николая II, А.Ф.Кони, Л.Д.Троцкого, Я.М.Свердлова, А.Н.Косыгина, В.М.Бехтерева, И.П.Павлова, И.В.Курчатова, Д.С.Лихачева, Е.В.Тарле, Н.В.Гоголя, А.А.Блока, А.А.Ахматовой,
Д. Д.Шостаковича и многих других деятелей, чьи имена известны каждому.

Часть вторая – выставка «Портрет эпохи»

Выставка «Портрет эпохи» включает работы, выполненные художниками ХХ-XIX вв. из собрания Фонда реалистического искусства Валерия Федоровича Пустарнакова, представят наших современников, тех, которые уже оставили свой след в истории страны, и тех, которые, кто знает, возможно станут спустя время в один ряд с историческими личностями.
В экспозиции выставки будут представлены произведения выпускников Академии художеств,
а также Заслуженных и Народных художников России – Бориса Иогансона, Аркадия Пластова, Виктора Бернадского, Сергея Кичко, и др.

Часть третья – книги из фондов библиотеки

Третий раздел выставки представит книги из фондов ЦГПБ им. В. В. Маяковского
и непосредственно из фондов Центра искусства. Это издания, которые хранят в себе не только знания о различных жанрах и видах искусства, но и память об авторах  произведений и тех, кому они были адресованы. Будут представим книги с автографами художников
и искусствоведов, композиторов и  музыкантов, актеров и режиссеров: Г.В.Свиридова, В.П.Соловьева-Седого и др.  Автографы на пожелтевших страницах  позволят разглядеть новые лица в окружении известных людей, обратить внимание на их роль  в жизни популярных личностей, открыть для себя имена  уникальных специалистов 
в различных сферах  деятельности.

Источник: Архивный комитет Петербурга
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