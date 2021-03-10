О страстях, верности себе и одиночестве

Заполненный зал ТЮЗа имени А.А. Брянцева, приятие публики, продолжительные овации – так тепло встретил Петербург гастрольные спектакли Приморского академического краевого драматического театра имени Горького, которые проходили с 3 по 6 марта. Это ответные гастроли театра – в сентябре ТЮЗ привозил во Владивосток свои постановки: «Страдания юного Вертера» и «Бедную Лизу». Гастрольные показы проходят в рамках межрегиональной программы всероссийского проекта «Большие гастроли», организованного Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» при поддержке Министерства культуры РФ. Эта программа направлена на развитие межрегиональных отношений, расширение зрительской аудитории на территории России и формирование единого культурного пространства.

Все четыре постановки Приморского академического краевого драматического театра раскрывают невероятные истории жизни людей, которые шли до конца к своей цели. Две из них познакомили с реальными историческими персонажами – Юлом Бриннером и Эдит Пиаф, образы которых были представлены со всем уважением к кумирам и желанием постигнуть человеческую психологию. Два других спектакля погружают в насыщенную событиями жизнь Анны Карениной и князей Урятьевых, рисую российскую и французскую действительность и нравы людей. Персонажей спектаклей объединяет страстная вера – в искусство, любовь, Родину, а сами работы - масштабный подход постановочной команды. Артисты работают на стыке драматического, музыкального и танцевального жанров, что обогащает действие и насыщает его метафорами.

Постановка «TOVARICH» в режиссуре Ефима Звеняцкого, художественного руководителя Приморского академического краевого драматического театра, пронизана любовью к России и созвучна миссии федерального проекта. В современном мире таких людей единицы — искренне верящих слову, имеющих какие-то незыблемые идеалы, готовых к жертвам. Именно такими предстают герои заслуженных артистов России Ларисы Белобровой и Николая Тимошенко, играющих живущую в эмиграции чету Урятьевых, некогда принадлежащую к высшим кругам российской знати. Актерам удалось передать чувство собственного достоинства, честь, смелость, бескомпромиссность истинных дворян и слуг своего императора. Эта история, написанная драматургом Жаком Девалем в первой половине 20 века, имеет реальную подоплеку и раскрывает сюжет о человеческой готовности честно нести свою службу, где бы то ни было — в России — императорской семье, во Франции - банкирам Дюпенам. Вера в провидение, высокая планка не позволяет героям воспользоваться средствами, данные перед эмиграцией императором Николаем в целях помощи России, и жить в свое удовольствие. Своим честным трудом, талантом и незаурядной смекалкой они выходят из тяжелого положения, очаровывая окружающих заложенными в них чистотой и порядочностью.Спектакль полон юмористических сцен, обыгрывающих столкновение традиций и обычаев русских и французов, часть из которых с ходу придумывается князьями Урятьевыми, рисующими нравы дикой страны. Но эти нравы безумно импонируют семье Дюпонов, которые очарованы своими слугами. Актерская команда слаженно работает, прекрасно чувствует юмор и настроение зрителей. Наряду с острым сюжетом и прекрасными диалогами, которые позволяют представить во всех красках художественные образы спектакля, исключительно важную роль играют элегические вставки – воспоминания о России. Именно на чувстве преданности своей стране и играет «товарищ» из России, приехавший заполучить деньги императора. Встреча с сыгравшим зловещую роль в их жизни комиссаром, его, казалось бы, нелепое предложение помощи России, находит отклик в князьях, для которых благо страны оказывается превыше личной неприязни. Вера, которая наполняет существование героев, становится духовным стержнем спектакля, прославляющего русского человека. Еще одной уникальной чертой постановки является то, что костюмы к ней создавал историк моды Александр Васильев, художественный вдохновитель работы. Они позволяют точно передать утонченную красоту российской и самобытность европейской моды 20-х годов 20 века и нарисовать Францию во всей своей многогранности.В спектакле «Анна Каренина» Мортена Боргерсена — стильной работе по пьесе немецкого драматурга и режиссера Армина Петраса, проявлена вся потусторонность и величавость образа главной героини. Работа художника по свету Мортена Рейнана словно отражает картины прошлого, рисуя на фоне греческой монументальности страсти людей, не выдерживающих тягот жизни. Повествование о себе в третьем лице, перемежается с диалогами, таким образом создавая художественный объем спектакля. Четыре пары любящих, перипетии их жизни и отношений, рисует огромный клубок чувств, распутать который довольно сложно, а уж найти одного виноватого — вообще невозможно.Замечательным решением было выбрать на роль отца и сына Каренина одного артиста — это позволило подчеркнуть взаимосвязь внутри семьи, нарисовать еще одну точку зрения важного в жизни Анны героя. Заслуженный артист России Евгений Вейгель в образе мальчика произносит главные слова, как нельзя лучше характеризующие мать: «она смотрим на меня как на компас». Потом об этом будет говорить сама Анна, превращая Вронского в главную цель своей жизни. Попытка найти в другом человеке себя разрушает героиню — растворяясь в нем, Анна начинает чувствовать мучения и безумную зависимость от ставшего центром ее сознания и чувств человека. Отказ от всего ради любви дается героине с трудом: Марина Волкова играет страстную натуру, мятежную и одинокую. Актриса чудесно перевоплощается в каждой работе, сохраняя свою величавость и благородство. Анна Каренина сосредоточена исключительно на себе, как и все герои спектакля. Финальные слова Китти о том, что нужно любить других больше себя и прощать, становятся смысловым вектором спектакля.Премьерная постановка «Ковбой. Король. Великолепный» в режиссуре Сергея Руденок рисует огромный пласт жизни известного голливудского артиста Юла Бриннера, который родился в городе Владивосток. Музыкальный, создающий удивительные слухи о своем происхождении, любящий цыган, свободный и легко срывающийся с места на место герой – вечный скиталец в поисках себя. Единственный русский актер, который является обладателем премии Оскар, прожил насыщенную потерями и победами жизнь. Сразу два исполнителя играют эту роль: Максим Вахрушев и Сергей Лисинчук, и они отражают две стороны души кумира кинематографа середины 20 века. Энтузиазм, чистота, открытость, природная наглость первого становится продолжением, а иногда контрастом эгоизму, практичности, неумению останавливаться и прощать зрелому герою. Замечательна сцена встречи юного Юла и его отца, ушедшего из семьи. Молчание, в котором выражается тысяча слов и чувств, наполняет спектакль. Несмотря на горький опыт, сын во многом повторяет путь отца. Человек, меняясь со временем, теряет свою чистоту и непорочность, проживая боль и разлуку, забывает о том, как это тяжело, и причиняет подобные страдания другим. Юл Бриннер, для которого в юности семья была превыше всего остального, в угаре славы, лишает себя самого дорого на свете. Платой за талант становится одиночество: при невероятной популярности и любви публики человек оказывается наедине со своей славой, путь к которой вынуждает оставлять на втором плане человеческие отношения. Страшный выбор, на который идет человек, в достижении своей цели, награждает сбывшимися надеждами, но при этом не дарует полной гармонии.Об этом говорит и Эдит Пиаф в работе «Эдит и ее демоны» режиссера Вадима Данцигера. Крайне тяжелый, болезненный и бурный путь, который прошла певица, напоминает самосожжение. «Творить можно только в состоянии влюбленности или же полного несчастья», - размышляет героиня, балансируя на двух этих противоположных составляющих. Эдит Пиаф каждую секунду своего существования хотела наполнить смыслом, безумный темп, которому она подвергала себя и окружающих, принес ей мировую известность, но и значительно сократил ее жизнь и жизнь близких людей.Наталья Овчинникова, в предыдущей работе талантливо играющая Марлен Дитрих, не только пластически, но и насыщенно духовно смогла нарисовать образ Эдиф Пиаф. Вокальные композиции актриса исполняет проникновенно и выразительно – они не просто музыкальное сопровождение спектакля, а его смысловое звено. Каждая композиция характеризует тот или иной период жизни героини, отражает боль, мысль или чувство, которое испытывает Эдит Пиаф. Борьба за жизнь, которая началась с самого рождения, понимание, что каждая минута времени дорога, а любовь публики необходимо подогревать, певица впадает в устойчивую зависимость в желании быть нужной. Демонами Эдит оказываются люди, которые сыграли важную роль в ее жизни – в спектакле они представлены скорее ангелами, которые всегда в ее душе. Подводя итог жизнь и вспоминая произошедшие события, она отдает дань памяти каждому из них, примиряя их между собой. Спектакль пронизан тоской певицы по матери, которая бросила ее и заложила ту искру боли в юное сердце. Желание вызвать настоящую любовь у человека, которая не будет зависеть от ее имени и статуса, пронизывает героиню, которая боится и не верит людям. Любовь, которая является синонимом жизни для Эдит Пиаф, приносила несчастья окружающим, а ее несбыточность толкала великую певицу вперед к новым свершениям и завоеваниям. Спектакль оказался чудесным финальным аккордом, завершающим гастрольную поездку владивостокской труппы.Постановки Приморского академического краевого драматического театра имени Горького отлично влились в ритм петербургской жизни, позволили показать амплитуду талантов владивостоковчан и оставили свою трепетную ноту в сердце. Срез спектаклей представил артистов в разных образах, познакомил с прекрасным драматическим материалом и самобытными режиссерами. А чего можно желать еще, как не возможности увидеть Россию во всем богатстве талантов?