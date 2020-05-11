В Санкт-Петербурге скончалась старейшая актриса Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ), заслуженная артистка РФ Светлана Григорьева, сообщает театр.
"10 мая 2020 ушла из жизни старейшая актриса нашего театра, наш товарищ заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Васильевна Григорьева", - говорится в сообщении.
Актрисе 20 мая должно было исполниться 93 года.
В Петербурге умерла актриса Светлана Григорьева
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
mdt-dodin.ru
Скончалась старейшая актриса Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ), заслуженная артистка РФ Светлана Григорьева
В Санкт-Петербурге скончалась старейшая актриса Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ), заслуженная артистка РФ Светлана Григорьева, сообщает театр.
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