ента новостей

21:57
В Петербурге умерла актриса Светлана Григорьева
19:12
Защитные маски и костюмы от Михаила Романова получили сотрудники УМВД по Фрунзенскому району
15:33
Петербурженка погибла при падении с высоты
09:55
Вишневский о «масочном налоге»
08:36
Припугнули штрафами
16:33
Антипин – в СКА, Якупов – в «Витязе»
23:54
В Петербурге до конца мая продлеваются ограничения, связанные с коронавирусом
16:06
В Петербурге состоялся авиационный парад в честь Дня Победы
16:00
В Ленобласти состоялись церимонии возложения цветов и венков на воинских мемориалах
15:56
Губернатор возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда
10:01
Гипермаркеты «Карусель» закрывают
09:17
Как отпразднуют День победы?
16:54
Парады под окнами ветеранов пройдут в Петербурге
15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
15:07
Исторический парк встретит День Победы в режиме онлайн
12:03
В Петербурге полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя
09:27
Бегающие лосята
08:48
Введут масочный режим
18:41
ОНФ в Петербурге организовал передачу комплекса для температурного скрининга
16:29
В Петербурге полиция проверяет заявление об изнасиловании
16:13
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении денег у пожилой женщины
10:03
Назовут ли форс-мажор форс-мажором?
09:33
Льготы для бизнеса начали работать
00:07
Могут ли футбольный «Зенит» объявить чемпионом России?
20:02
«Матч ТВ» покажет 9 мая документальный фильм «Внуки Победы»
19:56
В майские выходные ветеринарный и фитосанитарный контроль успешно прошли более 77 тысяч тонн продукции
19:54
Петербургские депутаты призывают отменить критерий «виновности» медика в заражении коронавирусом для получения выплаты
19:51
Исторический парк и ГМЗ «Царское Село» представят виртуальную выставку об истории восстановления царскосельских дворцов
19:49
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
16:31
Ко Дню Победы ветераны обратились с напутствием к жителям Петербурга в рамках проекта ОНФ «75 правил жизни победителей»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » В Петербурге умерла актриса Светлана Григорьева

В Петербурге умерла актриса Светлана Григорьева

0
36
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mdt-dodin.ru
Скончалась старейшая актриса Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ), заслуженная артистка РФ Светлана Григорьева

В Санкт-Петербурге скончалась старейшая актриса Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ), заслуженная артистка РФ Светлана Григорьева, сообщает театр.
"10 мая 2020 ушла из жизни старейшая актриса нашего театра, наш товарищ заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Васильевна Григорьева", - говорится в сообщении.
Актрисе 20 мая должно было исполниться 93 года.

Источник: РИА Новости
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...

Похожие публикации

3-07-2018, 12:19
В Петербурге скончалась заслуженная артистка России Ольга Лозовая
21-08-2013, 19:01
Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Нина Ольхина
5-05-2014, 09:39
Актриса Татьяна Самойлова скончалась на 81-м году жизни
21-03-2015, 09:02
Творческий вечер Светланы Крючковой
8-12-2017, 13:22
Президент России поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения
18-02-2020, 15:33
Светлана Крючкова отметит 70-летний юбилей гастролями в Москве

Происшествия на дорогах

0
251
8-05-2020, 15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
981
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
956
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
1 113
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
Наверх