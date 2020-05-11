В Петербурге умерла актриса Светлана Григорьева

В Санкт-Петербурге скончалась старейшая актриса Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ), заслуженная артистка РФ Светлана Григорьева, сообщает театр.

"10 мая 2020 ушла из жизни старейшая актриса нашего театра, наш товарищ заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Васильевна Григорьева", - говорится в сообщении .

Актрисе 20 мая должно было исполниться 93 года.