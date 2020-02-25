Премьера новой версии мюзикла «Мама-кот»

1 марта в международный день кота на сцене театра «Плоды Просвещения» в «Гранд Каньоне» Мастерская Максима Леонидова представит собственную постановку известного мюзикла «Мама-Кот».

Впервые все главные роли в проекте исполняют воспитанники Мастерской, ученики курса «Универсальный артист».

Целый год шла учеба и подготовка к этому событию. Мастерская приглашает познакомиться с будущими звездами петербургской сцены в их первом полномасштабном театральном проекте.

Мюзикл Мама-Кот – это замечательная добрая история о том, как портовые коты волею судеб спасли яйцо чайки и взяли на воспитание птенца. Спектакль будет интересен и детям, и взрослым, так как освещает такие важные темы как стремление найти себя, умение различать добро и зло, способность находить счастье в каждом прожитом дне.

Напомним, премьера мюзикла для всей семьи «Мама-Кот» состоялась 29 ноября 2014 года в театре Эстрады им Аркадия Райкина. Автор либретто, основанного на сказочной повести чилийского писателя Луиса Сепульведа, – московский актёр и драматург Александр Шаврин.

Автор музыки - советский и российский музыкант, актёр театра и кино, основатель и участник легендарного бит-квартета «Секрет», а также руководитель и идеолог Мастерской – Максим Леонидов.

Режиссер-постановщик – актриса, доцент кафедры эстрадного искусства и музыкального театра РГИСИ, ведущая актриса и режиссёр государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» Снежина Копрова.

Премьера мюзикла состоится в 18:00. Спектакль проводится в некоммерческом формате, по предварительной записи.

Адрес театра «Плоды просвещения» - проспект Энгельса 154, территория развития «Гранд Каньон», 3 этаж «Дивный Город»

Планируется прямая трансляция мюзикла в социальных сетях Мастерской. https://vk.com/mmleo , https://www.instagram.com/masterskaiamleo/ .