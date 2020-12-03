Лучшие дипломные спектакли театральных школ Санкт-Петербурга

3 декабря в 11.00 в центральном зале ожидания Балтийского вокзала (наб. Обводного канала, 120) состоится открытие фотопроекта «Театр размером с будущее» и объявление лучшего дипломного спектакля сезона в рамках подведения итогов IX Фестиваля театральных школ Петербурга «Вешалка».

В мероприятии участвуют:

- Директор Государственного бюджетного учреждения «Дом молодежи Санкт‑Петербурга» Елена Владимировна Иванова,

- художественный руководитель фестиваля, программный директор

Санкт-Петербургского центра социально-культурных инициатив «Культурная столица» Алексей Сергеевич Матвеев,

- ректор Российского государственного института сценических искусств

Наталья Владимировна Пахомова

- руководитель проекта Егор Владимирович Геращенко,

- авторы фотопроекта Ольга Сергеевна и Тимофей Иванович Шарко,

- заслуженный артист России Александр Строев,

- представители компании «Российские железные дороги».

С 21 по 30 ноября прошел всероссийский онлайн-марафон спектаклей девятого Фестиваля театральных школ Петербурга «ВЕШАЛКА». В течение десяти дней десять театральных институтов культурной столицы представили свои лучшие дипломные спектакли. Каждый день зрители встречались в прямом эфире с заслуженными и народными артистами России – ведущими педагогами петербургской театральной школы. Трансляции фестиваля собрали миллион просмотров, лучший дипломный спектакль сезона определят зрители всей страны.

Видеозаписи спектаклей и онлайн-встреч получили тысячу комментариев, отзывов и рецензий. Безусловно, работы выдающихся мастеров сцены культурной столицы, которые они готовили со студентами несколько лет, достойны конкуренции с профессиональными театрами, и нередко становятся театральными открытиями. Но, к сожалению, дипломные спектакли живут только один сезон, и фестиваль «Вешалка» становится единственным шансом их увидеть. Процесс рождения будущих звезд театра и кино в Санкт-Петербурге – кузнице творческих кадров для страны, привлек самый широкий круг зрителей.

Среди творческих мастерских этого года курсы заслуженных артистов России Евгения Ганелина, Марии Лавровой, Евгения Александрова, Александра Строева и др. Героями онлайн-встреч стали народные артисты России Игорь Волков и Тамара Абросимова, заслуженные артисты России Михаил Самочко и Маргарита Бычкова, Марина Солопченко и Николай Поздеев, известный режиссер Вадим Милков-Товстоногов.

На Балтийском вокзале при поддержке компании «Российские железные дороги» стартует акция «Театр размером с будущее», благодаря которой о фестивале узнают путешественники нашей страны и смогут посмотреть видеозаписи спектаклей в пути.

В залах ожидания вокзалов культурной столицы будет экспонироваться фотопроект известного петербургского фотографа Тимофея Шарко «Театр размером с будущее», на кадрах которого дети с вешалками, как символ будущего нашего театра, которое рождается на премьерах фестиваля в Петербурге.

Все видеозаписи в группе фестиваля ВКонтакте: www.vk.com/veshalkaFest

Подробная информация о фестивале на сайте: ВешалкаФест.рф

Фестиваль организован Санкт-Петербургский Центром социально-культурных инициатив «Культурная столица» и фондом «Лентурпроект» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, Федерального агентства по делам молодежи, Дома молодежи Санкт-Петербурга.