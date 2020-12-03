ента новостей

14:01
Выставка «КОЕ-ЧТО»
13:59
Выставка «Тихие игры»
13:56
Выставка «МЕСТЕЧКО»
13:52
В Петербурге дому-памятнику вернут окно
13:45
День единых действий прошел в Петербурге
13:03
Бывший Ленинградский партийный архив представляет новый интернет-проект
12:59
Лучшие дипломные спектакли театральных школ Санкт-Петербурга
12:53
В Петербурге поймали афериста, обманувшего пенсионерку с заменой электросчетчиков
10:38
В центре Петербурга у гражданина Китая украли 15 миллионов рублей
08:36
Привили от гриппа
08:11
Деньги для Боткинской больницы
14:52
Выставка «Негероическое время»
14:49
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 3,6 миллиона рублей
14:43
В Ленобласти пенсионер сгорел в бане
14:24
Выставка «СНЕГ ИДЕТ»
14:21
Выставка «Структуры»
14:10
«Культурный марафон» продлён до 15 декабря
14:08
В петербургском порту крупная партия коряг Мопани не прошла фитосанитарный контроль
13:43
Молодые доноры помогли Петербургу
13:39
Женщин северной столицы с Днем матери поздравил Михаил Романов
08:33
Что мешает победить пандемию?
08:03
Бизнесмены экономят
23:05
«Театральная доставка. БДФквест» расширяет границы и переходит в онлайн
22:59
Центр патриотического воспитания молодежи подвел итоги
13:38
В Петербурге пройдет онлайн-церемония награждения «Волонтер года»
12:33
Смертельное ДТП на КАД
12:28
250-летие знаменитого мореплавателя Ивана Крузенштерна отметят в Президентской библиотеке
11:56
В «ПРОСТО» стартовал цикл про рынок актуальных профессий
11:47
Фотовыставка «Во имя святого князя»
11:31
Дом народов России провел онлайн-мероприятия по привлечению молодежи к работе в области национальной политики
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Лучшие дипломные спектакли театральных школ Санкт-Петербурга

Лучшие дипломные спектакли театральных школ Санкт-Петербурга

0
38
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
fotoload.ru
В центральном зале ожидания Балтийского вокзала состоится открытие фотопроекта «Театр размером с будущее»

3 декабря в 11.00 в центральном зале ожидания Балтийского вокзала (наб. Обводного канала, 120) состоится открытие фотопроекта «Театр размером с будущее» и объявление лучшего дипломного спектакля сезона в рамках подведения итогов IX Фестиваля  театральных школ Петербурга «Вешалка».

В мероприятии участвуют:

- Директор Государственного бюджетного учреждения «Дом молодежи Санкт‑Петербурга» Елена Владимировна Иванова,

- художественный руководитель фестиваля, программный директор
Санкт-Петербургского центра социально-культурных инициатив «Культурная столица» Алексей Сергеевич Матвеев,

- ректор Российского государственного института сценических искусств
Наталья Владимировна Пахомова

- руководитель проекта Егор Владимирович Геращенко,

- авторы фотопроекта Ольга Сергеевна и Тимофей Иванович Шарко,

- заслуженный артист России Александр Строев,

- представители компании «Российские железные дороги».

С 21 по 30 ноября прошел всероссийский онлайн-марафон спектаклей девятого Фестиваля театральных школ Петербурга «ВЕШАЛКА». В течение десяти дней десять театральных институтов культурной столицы представили свои лучшие дипломные спектакли. Каждый день зрители встречались в прямом эфире с заслуженными и народными артистами России – ведущими педагогами петербургской театральной школы. Трансляции фестиваля собрали миллион просмотров, лучший дипломный спектакль сезона определят зрители всей страны.

Видеозаписи спектаклей и онлайн-встреч получили тысячу комментариев, отзывов и рецензий. Безусловно, работы выдающихся мастеров сцены культурной столицы, которые они готовили со студентами несколько лет, достойны конкуренции с профессиональными театрами, и нередко становятся театральными открытиями. Но, к сожалению, дипломные спектакли живут только один сезон, и фестиваль «Вешалка» становится единственным шансом их увидеть. Процесс рождения будущих звезд театра и кино в Санкт-Петербурге – кузнице творческих кадров для страны, привлек самый широкий круг зрителей.

Среди творческих мастерских этого года курсы заслуженных артистов России Евгения Ганелина, Марии Лавровой, Евгения Александрова, Александра Строева и др. Героями онлайн-встреч стали народные артисты России Игорь Волков и Тамара Абросимова, заслуженные артисты России Михаил Самочко и Маргарита Бычкова, Марина Солопченко и Николай Поздеев, известный режиссер Вадим Милков-Товстоногов.

На Балтийском вокзале при поддержке компании «Российские железные дороги» стартует акция «Театр размером с будущее», благодаря которой о фестивале узнают путешественники нашей страны и смогут посмотреть видеозаписи спектаклей в пути.

В залах ожидания вокзалов культурной столицы будет экспонироваться фотопроект известного петербургского фотографа Тимофея Шарко «Театр размером с будущее», на кадрах которого дети с вешалками, как символ будущего нашего театра, которое рождается на премьерах фестиваля в Петербурге.

Все видеозаписи в группе фестиваля ВКонтакте: www.vk.com/veshalkaFest

Подробная информация о фестивале на сайте: ВешалкаФест.рф

Фестиваль организован Санкт-Петербургский Центром социально-культурных инициатив «Культурная столица» и фондом «Лентурпроект» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, Федерального агентства по делам молодежи, Дома молодежи Санкт-Петербурга.

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

22-03-2018, 16:22
Фестиваль театральных школ Петербурга «Вешалка»
26-03-2017, 22:49
Фестиваль театральных школ Санкт-Петербурга "Вешалка"
11-03-2014, 01:14
Фестиваль «Вешалка» начал свою работу
30-03-2016, 13:32
«Вешалка» в Северной столице
27-10-2017, 20:13
Концепцию развития духовой музыки в России
14-11-2017, 15:16
Симпозиум «Искусство и Революция: кураторы/вожди»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
192
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
216
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
994
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 409
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх