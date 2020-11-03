Открытие проекта "Человек после катастрофы"

Проект «Человек после катастрофы. Рефлексия реальности в российском и немецком кино» — это серия паблик-токов, которые состоятся после сдвоенных показов российских и немецких фильмов.

Первый показ проекта пройдет 7 ноября в рамках фестиваля «Послание к человеку». Проект стартует с российской премьеры фильма «Состояние и территория» режиссера Уте Адамчевски. Картина получила Гран-при на фестивале в Лейпциге и в чем-то созвучна монументальному шедевру немецкого классика Томаса Хайзе «Родина — это место во времени».

В паре с фильмом Адамчевски мы покажем уникальную работу Елизаветы Свиловой «Освенцим». Елизавета Свилова – режиссер монтажа, супруга и музы Дзиги Вертова. Фильм «Освенцим» стал одним из главных обвинительных документов на Нюрнбергском процессе.

Если Адамчевски работает с памятью о жертвах немецких концлагерей, показывая место, но намеренно убирая любые действия за кадр, давая прозвучать документам в несинхронном порядке, чтобы спрессовать историю последних семидесяти лет в одновременность, увидеть в настоящем прошлое и будущее, то, показывая уникальную хронику освобождения Советскими войсками Освенцима, мы постараемся увидеть настоящее и будущее в нашем прошлом. Эти движения времени и составляют предмет разговора.

После показов состоится дискуссия с участием режиссера Уте Адамчевски и главного редактора журнала «Кинема» Александра Пронина. Модераторами беседы выступят со-куратор программы, режиссер, редактор журнала «Revolver» Саския Валькер и кинокритик Алексей Артамонов.

Проект «Человек после катастрофы» проходит в рамках Года Германии (https://xn--80afadgta3akez.xn--p1ai/ru/) в России 2020/21. Проект Год Германии 2020/21 призван обратить взгляды в будущее и представить Германию как надежного партнера России в Европе. Организаторы планируют показать различные аспекты жизни Германии, особенности российско-германских отношений и еще больше укрепить связь между нашими странами. Ключевую роль здесь играют диалог и взаимодействие между людьми, потому что именно они наполняют смыслом эти двусторонние отношения.

Организаторы Года Германии: Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, Гёте-Институт в Москве и Российско-Германская внешнеторговая палата.

Расписание на 7 ноября (16+):

Вход свободный, по регистрации: https://lenfilm-even-org.timepad.ru/event/1470187/

Паблик-ток пройдет на немецком языке с синхронным переводов на русский язык.

17:30 показ фильма «Состояние и территория» (Уте Адамчевски, Германия, 2019, 119 мин). Фильм будет показан на немецком языке с русскими субтитрами.

20:00 показ фильма «Освенцим» (Ольга Свилова, СССР, 1945, 20 мин.)

20:30 паблик-ток с участием режиссера Уте Адамчевски и киноведа Александра Пронина. Модераторы: редактор журнала Revolver и режиссер Саския Валькер и кинокритик Алексей Артамонов.