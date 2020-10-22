Открытый лекторий «Культура 2.0» в октябре и ноябре пройдет в онлайн-формате

Открытый лекторий «Культура 2.0» – специальный дискуссионный проект и ключевой блок образовательной программы Санкт-Петербургского международного культурного форума в этом году проведет целый марафон трансляций. Дискуссии о новейших технологиях и трендах в сфере культуры как нельзя актуальнее будут смотреться в онлайн-формате на сайте и в социальных сетях Культурного форума. В прямой эфир выйдут спикеры из России и 10 зарубежных стран: Германии, Великобритании, США, Нидерландов и других. Профессионалы различных культурных сфер обсудят развитие электронной музыки и комиксов, облик городов будущего и правила современных музеев, вкус искусства и многое другое.

29 октября состоится первая трансляция, онлайн-дискуссии также пройдут 12-14 ноября и 26 ноября. Посмотреть прямые эфиры можно будет на сайте и в официальной группе Вконтакте .

29 октября в 18:00 участники дискуссии «Инклюзия и этика в цифровом пространстве» поднимут важнейшую тему роли современных технологий в социальной адаптации людей с ограниченными возможностями, создания условий для полноценного участия всех в общественной и культурной жизни. Среди спикеров мероприятия: София Александерссон, художественный директор международного культурного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья ShareMusic & Perfoming Art в Швеции, Екатерина Мень, президент Центра проблем аутизма, Роберт Сохацкий, художник, сценограф, преподаватель Академии изящных искусств в Польше.

12 ноября в 18:00 трехдневный онлайн-марафон начнется с темы «Музеи будущего». Каким должно быть современное музейное пространство? Какова роль технологий в музее и могут ли виртуальные форматы заменить всю экспозицию? В дискуссии примут участие руководители и сотрудники известных футурологических музеев и исследовательских центров: сэр Иан Блэтчфорд, директор Группы музеев науки Великобритании, Михил Бюхель, директор научного центра NEMO в Амстердаме, Марсела Сабину, руководитель отдела инноваций Музея завтрашнего дня в Бразилии, Штефан Брандт, директор музея Futurium, и Ванесса Боркманн, руководитель проекта Future Museum.

Программа продолжится в 19:45 обсуждением неоднозначного направления творчества на стыке литературы и графики – «Комикс: искусство под номером девять». Художники, коллекционеры и издатели предложат взглянуть на комикс-культуру с разных сторон. Художник-иллюстратор Аскольд Акишин (Москва) и директор издательства «Бумкнига» Дмитрий Яковлев (Санкт-Петербург) расскажут об истории комикса в нашей стране, спикеры из Франции – граф и директор культурного центра «Франкотека» Донасьен Де Рошамбо и литературный агент Николя Гривель – объяснят пути развития комикс-индустрии в Европе и во всем мире. К дискуссии также присоединятся комиксист из Германии Маркус Витцель (Мавил) и российская художница Ольга Лаврентьева.

13 ноября в 18:00 на дискуссии «Роль научных коммуникаторов в музее и культуре» участники расскажут о новейшей профессии в научной и музейной среде. Сегодня традиционные музеи стремятся расширить свое присутствие в интернете, они делают это для того, чтобы поделиться накопленными знаниями и артефактами с широкой аудиторией. Но для диалога мало выйти в виртуальную среду, нужно научиться говорить на научные темы простым и интересным языком. Своим опытом поделятся Николас Пайенсон, сотрудник Смитсоновского Национального музея естественной истории (США), Вячеслав Климентов, заместитель директора по научной работе Музея космонавтики.

В 19:45 состоится онлайн-дискуссия «Дизайн-код и визуальная целостность города». Этот разговор обретает особую актуальность в связи с возрастающим стремлением городов сохранить свою национальную индивидуальность и архитектурное наследие. Спикеры: Никита Токарев, директор архитектурной школы «Марш», Лео Холлис, историк-урбанист, автор книги «Города вам на пользу. Гений мегаполиса».

14 ноября темами сессий Открытого лектория станут музыка и рестораны в музеях. В 18:00 начнется дискуссия «Будущее электронной музыки в эпоху поколения Z». Участники расскажут о музыкальных трендах последних десяти лет и о феномене электронной музыки, созданной с помощью приложений и сэмплов.

А в 19:45 дискуссия «Искусство со вкусом» заставит задуматься о том, зачем нужны рестораны в музеях? Какую функцию они должны выполнять? Как к ним относятся музейные сотрудники и посетители? Существует ли специфика музейных ресторанов и кафе? На эти вопросы постараются ответить Кэтлин ЛеБеско, исследователь вопросов культуры питания и гастрономии, Бьорн Стенверс, специалист по маркетингу Международного совета музеев (ИКОМ) и консультант министерств культуры многих стран мира. Эксперты обсудят новые концептуальные подходы к организации ресторанов в культурных учреждениях.

26 ноября в 18:00 пройдет дискуссия «Блокчейн в искусстве: вдохновение технологиями». Произведения искусства, созданные с применением научных знаний, техники, биологии, социологии как новое направление творческой деятельности. Blockchain Art и биткоин-произведения: технологии в искусстве и культуре, помощники или конкуренты для современного человека?

Онлайн-программа Открытого лектория «Культура 2.0» будет доступна бесплатно для всех желающих на сайте и в официальной группе Вконтакте. Подробное расписание и ссылки на трансляции будут опубликованы на сайте Форума.

Открытый лекторий «Культура 2.0» – постоянно действующий дискуссионный проект и ключевой блок образовательной программы Санкт-Петербургского международного культурного форума. Мероприятия «Культуры 2.0» – это лекции, дискуссии, интерактивные форматы, такие как открытые мастер-классы, обсуждения, интеллектуальные марафоны и так далее. «Культура 2.0» открыта для всех, кто интересуется современным культурным процессом и хочет принимать в нем активное участие. В центре внимания «Культуры 2.0» – технологии в современной российской культуре в самом широком понимании: от цифровых и виртуальных технологий до социальных практик, технологий организации общественных пространств, развития локальных сообществ, а также продвижения инклюзивных и образовательных культурных проектов.