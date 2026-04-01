В Петербурге пройдет Х Петербургский международный молодежный форум труда

ента новостей

22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
20:56
В Петрбурге почтили память жертв теракта на станции метро «Технологический институт»
13:36
В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки
13:30
В Петербурга раскрыли кражу техники со склада, совершенную полтора года назад
13:24
В Петербурге раскрыли грабеж трехлетней давности
13:16
В Петербурге подросток стрелял из пневматики по припаркованным во дворе автомобилям
12:06
В Петербурге поймали дропа из Удмуртии за обман пенсионерки
10:52
В Петербурге полицейские задержали группу наркоплантаторов
20:06
На участке КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу
20:02
Разработка детской литературы, обновление ФГОС и подготовка кочевых педагогов
13:08
Молодежный оркестр «Серебряные струны» Герценовского университета выступил для гостей ПМОФ-2026
13:04
На пять месяцев полностью перекроют внешнее кольцо КАД
12:56
В Ленобласти подвели итоги IV Архитектурного конкурса
12:51
В Петербурге с 4 апреля в двух района ограничат движение транспорта
12:33
В Ленобласти полицейские ликвидировали производство мефедрона
12:26
В Красногвардейском районе выявили факт незаконной миграции
12:20
В Тихвине задержали женщину, обокравшую своего бывшего мужа
12:13
В Приморском районе задержали женщину-дропа, обманувшую пенсионерку
12:08
В Петербурге задержали жителя Кудрово, обманувший пенсионерку
12:02
В центре Петербурга задержали группу молодых людей, избивших прохожего
20:14
В Петербурге нового прокурора представили коллективу ведомства
20:07
Беглов обсудил с главой Республики Мордовия вопросы сотрудничества
19:59
Седьмая международная конференция «Русский театр за рубежом как институт русской культуры»
19:57
В ТЮЗе пройдет XXVII Международный Брянцевский фестиваль
19:53
В городе Сланцы в ДТП с иномаркой погиб мотоциклист
11:44
В Петербурге пройдет Х Петербургский международный молодежный форум труда
10:09
В Петербурге задержали пособницу мошенников, обманувших пенсионерку из Металлстроя
10:05
На Витебском проспекте пьяный мужчина стрелял из ружья из окна квартиры
23:36
На КАД между развязками с автодорогой Петербург-Матокса (Мурино) и Шафировским проспектом перекроют одну полосу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Петербурге пройдет Х Петербургский международный молодежный форум труда

В Петербурге пройдет Х Петербургский международный молодежный форум труда

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
СПбГУ
8 апреля стартует Х Петербургский международный молодежный форум труда (ПММФТ) — «Архитекторы будущего». Организаторами мероприятия выступают Санкт‑Петербургский государственный университет и правительство города.

Форум традиционно выступает одной из ключевых площадок для обсуждения трансформации рынка труда и роли молодежи в формировании новых профессиональных стандартов. В 2026 году организаторы делают акцент на стратегической повестке — от внедрения искусственного интеллекта и цифровизации занятости до правового регулирования новых форм труда и изменения карьерных моделей. Петербургский международный молодежный форум труда проводится как международная дискуссионная платформа, объединяющая представителей молодежи, бизнеса, органов государственной власти и образовательных организаций для обсуждения структурных изменений в сфере занятости.

В 10:00 состоится пленарная сессия «Архитекторы будущего: проектируем, развиваемся, созидаем», которая объединит представителей СПбГУ, исполнительных органов власти, бизнеса для поиска совместных решений о проектировании успешного будущего молодежи, развитии ее человеческого капитала, содействии в созидании инновационной экономики новым поколением профессионалов. Модератором встречи выступит и.о. заведующего кафедрой организационного поведения и управления персоналом СПбГУ Ольга Александровна Никифорова. Среди приглашенных:

Александра Константиновна Бордунос— руководитель направления «ИИ в образовании» Центра преподавательского мастерства в бизнес‑образовании «Высшей школы менеджмента» СПбГУ;
Григорий Владиславович Иванов — главный архитектор архитектурного бюро «Студия 44»;
Егор Александрович Косарев — начальник центра внутрикорпоративных коммуникаций и управления брендом работодателя Nexign;
Василий Анатольевич Пониделко — председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт‑Петербурга;
Клеман Фортин — профессор Центра инженерных систем и наук Сколтеха;
Даниил Константинович Чугунов — заместитель руководителя по работе с государственными органами HeadHunter.

С приветственным словом выступят первый проректор по академическим вопросам СПбГУ Анастасия Сергеевна Ярмош, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт‑Петербурга Василий Анатольевич Пониделко и директор Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ Ольга Константиновна Дергунова. Участники пленарного заседания обсудят, какие компетенции и карьерные стратегии становятся ключевыми в условиях технологических изменений, включая развитие искусственного интеллекта, а также какую роль в этом процессе играют государство, бизнес и система образования.

Программа ПММФТ‑2026 включает экспертные сессии, дискуссии, мастер‑классы, посвященные вопросам старта и развития карьеры, а также научную конференцию «Архитектура мира труда: люди, институты, технологии». В рамках конференции будут рассмотрены влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рынок труда, трансформация трудового законодательства, социально‑психологические аспекты профессиональной деятельности и новые модели карьерного развития.

Традиционно во время форума пройдет Весенний день карьеры СПбГУ, на котором студенты и молодые специалисты смогут пообщаться с работодателями, обсудить возможности стажировок, практик и трудоустройства. Партнерами мероприятия стали «ВТБ», «Сбер», «Т‑Банк», «ВКонтакте», «РВБ», «Газпром нефть», «Лукойл», «Б1», «Сколтех», «ПСК», авиакомпания «Россия», «ДРТ», «Технологии Доверия», «Протей», «Логика Молока», «ППР», «Герофарм», «Балтика», «СТЦ», «Нэксайн», Axenix, Kept и другие.

Дата: 8 апреля 2026 года.
Время: 10:00.
Место проведения: Санкт-Петербургское шоссе, д. 109, кампус «Михайловская дача» СПбГУ, Конференц-зал, ауд. 1301.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

24-02-2026, 16:55
В Петербурге пройдет Международный форум труда
21-02-2025, 08:30
СПб готовится принять Международный форум труда
21-02-2024, 12:51
В СПбГУ состоялся VIII Петербургский международный молодежный форум труда
7-07-2017, 11:22
Губернатор встретился с главой Росмолодежи
9-09-2022, 09:39
Продлена регистрация на Всероссийский молодежный форум социального призвания
17-06-2022, 14:25
Санкт-Петербургский университет и АНО «Россия — страна возможностей» заключили соглашение о совместной поддержке талантливой молодежи

Происшествия на дорогах

3-04-2026, 22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
3-04-2026, 21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
3-04-2026, 13:36
В Ленобласти на трассе «Сортавала» в ДТП с грузовиком погибла 49-летняя пассажирка иномарки
1-04-2026, 19:53
В городе Сланцы в ДТП с иномаркой погиб мотоциклист
Наверх