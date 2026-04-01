В Петербурге пройдет Х Петербургский международный молодежный форум труда

8 апреля стартует Х Петербургский международный молодежный форум труда (ПММФТ) — «Архитекторы будущего». Организаторами мероприятия выступают Санкт‑Петербургский государственный университет и правительство города.



Форум традиционно выступает одной из ключевых площадок для обсуждения трансформации рынка труда и роли молодежи в формировании новых профессиональных стандартов. В 2026 году организаторы делают акцент на стратегической повестке — от внедрения искусственного интеллекта и цифровизации занятости до правового регулирования новых форм труда и изменения карьерных моделей. Петербургский международный молодежный форум труда проводится как международная дискуссионная платформа, объединяющая представителей молодежи, бизнеса, органов государственной власти и образовательных организаций для обсуждения структурных изменений в сфере занятости.

В 10:00 состоится пленарная сессия «Архитекторы будущего: проектируем, развиваемся, созидаем», которая объединит представителей СПбГУ, исполнительных органов власти, бизнеса для поиска совместных решений о проектировании успешного будущего молодежи, развитии ее человеческого капитала, содействии в созидании инновационной экономики новым поколением профессионалов. Модератором встречи выступит и.о. заведующего кафедрой организационного поведения и управления персоналом СПбГУ Ольга Александровна Никифорова. Среди приглашенных:

Александра Константиновна Бордунос— руководитель направления «ИИ в образовании» Центра преподавательского мастерства в бизнес‑образовании «Высшей школы менеджмента» СПбГУ;

Григорий Владиславович Иванов — главный архитектор архитектурного бюро «Студия 44»;

Егор Александрович Косарев — начальник центра внутрикорпоративных коммуникаций и управления брендом работодателя Nexign;

Василий Анатольевич Пониделко — председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт‑Петербурга;

Клеман Фортин — профессор Центра инженерных систем и наук Сколтеха;

Даниил Константинович Чугунов — заместитель руководителя по работе с государственными органами HeadHunter.

С приветственным словом выступят первый проректор по академическим вопросам СПбГУ Анастасия Сергеевна Ярмош, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт‑Петербурга Василий Анатольевич Пониделко и директор Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ Ольга Константиновна Дергунова. Участники пленарного заседания обсудят, какие компетенции и карьерные стратегии становятся ключевыми в условиях технологических изменений, включая развитие искусственного интеллекта, а также какую роль в этом процессе играют государство, бизнес и система образования.

Программа ПММФТ‑2026 включает экспертные сессии, дискуссии, мастер‑классы, посвященные вопросам старта и развития карьеры, а также научную конференцию «Архитектура мира труда: люди, институты, технологии». В рамках конференции будут рассмотрены влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рынок труда, трансформация трудового законодательства, социально‑психологические аспекты профессиональной деятельности и новые модели карьерного развития.

Традиционно во время форума пройдет Весенний день карьеры СПбГУ, на котором студенты и молодые специалисты смогут пообщаться с работодателями, обсудить возможности стажировок, практик и трудоустройства. Партнерами мероприятия стали «ВТБ», «Сбер», «Т‑Банк», «ВКонтакте», «РВБ», «Газпром нефть», «Лукойл», «Б1», «Сколтех», «ПСК», авиакомпания «Россия», «ДРТ», «Технологии Доверия», «Протей», «Логика Молока», «ППР», «Герофарм», «Балтика», «СТЦ», «Нэксайн», Axenix, Kept и другие.

Дата: 8 апреля 2026 года.

Время: 10:00.

Место проведения: Санкт-Петербургское шоссе, д. 109, кампус «Михайловская дача» СПбГУ, Конференц-зал, ауд. 1301.