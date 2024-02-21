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Питерец.ру » Общество » В СПбГУ состоялся VIII Петербургский международный молодежный форум труда

В СПбГУ состоялся VIII Петербургский международный молодежный форум труда

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Опубликовал: Вадик Котов
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СПбГУ
В кампусе СПбГУ «Михайловская дача» прошел VIII Петербургский международный молодежный форум труда.

В кампусе СПбГУ «Михайловская дача» прошел VIII Петербургский международный молодежный форум труда. Крупнейшее карьерное мероприятие для студентов традиционно проводится в первый день ежегодного Форума труда.

Мероприятие открыла пленарная сессия «Формула успеха: дано — найти — решение». Представители академической среды, власти и бизнеса рассказали студентам об основных ожиданиях и требованиях работодателей к молодому поколению. С приветственным словом к участникам дискуссии обратилась первый проректор по учебной работе СПбГУ Марина Лаврикова:

«Труд — это наша традиционная ценность. Мы немного забыли об этом, хотя все, что у нас есть, создано человеческими руками, силой мысли и усилиями огромного числа людей. Сейчас как никогда важно, чтобы молодые люди стремились не просто саморазвиваться и самореализовываться, а находили свое место в системе, которая формируется в нашей стране в связи с определенными задачами развития экономики и импортозамещения. Чтобы студенты, будущие выпускники университетов задумывались о пользе своего труда для страны, общества и это становилось важной частью их мотивации к собственному профессиональному развитию и к работе».

Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, в своем выступлении подчеркнул роль человека в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта, отметив в этом роль СПбГУ.

«Вы учитесь в Санкт-Петербургском государственном университете, который может сам принимать образовательные стандарты. Такое право есть только у двух университетов страны, и этим надо пользоваться. И не надо бояться, что искусственный интеллект нас всех заменит. ИИ обрабатывает существующие знания, а новые предстоит создавать вам, и если вы чувствуете, что текущая ситуация, экономика и жизнь требуют новых умений и знаний — обращайтесь к вашим преподавателям, чтобы они добавляли их в образовательные программы», — порекомендовал Дмитрий Чернейко.

В программу работы молодежного форума вошел также весенний День карьеры СПбГУ, экспозиция которого развернулась в холле главного учебного корпуса «Михайловской дачи».

В этом году в масштабной стендовой сессии приняли участие более 30 компаний, среди которых «Газпромбанк», «Северсталь», «СИБУР», «Герофарм», Петербургская сбытовая компания, Nexign и другие.

Кроме бесед и консультаций с работодателями для участников была доступна информация о современных образовательных технологиях. На стенде НОЦ «Цифровые технологии в образовании» любой желающий мог протестировать VR-тренинг публичных выступлений и тренинг в игровой среде Minecraft, которые используются при обучении студентов СПбГУ.

Сергей Лукашкин, директор НОЦ «Цифровые технологии в образовании» ВШМ СПбГУ, рассказал о способах повышения шансов выпускника, начинающего специалиста в продвижении по карьерной лестнице.

«Неважно, кто ты: менеджер или инженер. Чтобы получить шанс реализовать свои таланты, молодому специалисту предстоит пройти собеседование, выступить на планерке, защитить проект и выстроить работу в команде. Как раз для этого и нужны soft skills, которые мы демонстрируем с помощью тренажеров виртуальной реальности. Например, с их помощью можно потренироваться в публичных выступлениях и проектном управлении в игровой среде», — отметил директор НОЦ.

Молодежный форум труда и весенний День карьеры в этом году посетили более 2000 студентов. В подарок к 300-летию СПбГУ от «Почты России» каждый участник, зарегистрировавшийся для участия в мероприятии, получил возможность отправить юбилейную открытку с видом исторического здания Двенадцати коллегий в любой город России.

«В начале карьерного пути молодого специалиста всегда ждет множество стрессовых ситуаций. Это неизбежно. Можно повлиять лишь на свое отношение к ним и на скорость преодоления трудностей. На сложности смотреть с юмором, а на деловые вопросы стратегически, понимая смысл своей работы и ее вклад в большое дело», — отметил Андрей Жуков, аспирант ВШМ СПбГУ, спикер сессии «Сквозь ошибки к звездам».

Всего в первый день Форума труда в «Михайловской даче» состоялось 40 мероприятий для студентов: лекций, мастер-классов, квизов и дискуссий, поделенных на четыре трека. Первый трек был посвящен построению карьеры и профессиональной самоидентификации, второй — приобретению профессионального опыта, третий — тенденциям на рынке труда, четвертый — предпринимательству. Организаторы VIII Петербургского международного молодежного форума труда — студенты, именно они решали, какой будет программа, составляли расписание и приглашали спикеров.

«У нас в оргкомитете 43 студента СПбГУ и шесть отделов: программный, волонтерский штаб, отдел маркетинга и PR, отдел работы с партнерами, отдел работы с участниками и организаторы научной конференции. Говоря о работе отдела маркетинга и PR, ключевой задачей этого года было создание визуального стиля форума. Мы проделали большую работу для выверения единого и легко узнаваемого визуального кода, который привлекает внимание аудитории. Самой ответственной задачей стал запуск нового канала коммуникации — Telegram-канала», — рассказал руководитель отдела маркетинга и PR форума, студент ВШМ СПбГУ Максим Богданов.
«Молодежный форум труда — это площадка не только для диалога молодежи с бизнесом, с представителями образования, с государством, с некоммерческими организациями, но и пространство для будущего роста. Форум проходит уже в восьмой раз и студенты, которые когда-то приходили сюда как участники, сейчас выступают в качестве спикеров наравне с председателями комитетов и руководителями компаний. Таким образом, мы показываем, что все возможно. Главой оргкомитета в этом году стал студент СПбГУ, который когда-то начинал как волонтер. На Молодежном форуме труда нарабатывают компетенции и студенты-участники, и студенты-организаторы. В этом и заключается особая ценность этого мероприятия», — отметила преподаватель СПбГУ Ольга Никифорова, заместитель председателя программного комитета Санкт-Петербургского международного форума труда.
Источник: СПбГУ
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