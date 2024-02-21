В Петербурге стартует региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

С 27 февраля по 21 марта в Санкт-Петербурге во второй раз пройдут соревнования регионального этапа Чемпионата «Профессионалы».
В 2024 году количество компетенций регионального этапа по сравнению с 2023 годом увеличилось на 30%: Чемпионат пройдет по 152 компетенциям для студентов СПО и по 96 компетенциям для школьников.
Среди новых компетенций регионального этапа Чемпионата, в которых особенно нуждается экономика и промышленность города, такие как: Промышленная автоматика, Промышленная механика и монтаж, Реверсивный инжиниринг, Нейросети и большие данные, Промышленный дизайн, Обслуживание авиационной техники, Структурированные кабельные сети и другие.
Более 2200 конкурсантов из Северной столицы продемонстрируют свои профессиональные навыки на 69 конкурсных площадках колледжей, школ, учреждений дополнительного образования и компаний города.
В топ-5 площадок проведения регионального этапа по количеству компетенций вошли СПб ГБПОУ «Колледж автоматизации производства», ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1, Колледж туризма Санкт-Петербурга, СПб ГБПОУ «Петровский колледж» и СПб ГБПОУ «СПб ТКУиК».
Оценивать работу конкурсантов в течение всего соревновательного месяца будут более 2800 экспертов из сферы образования и ведущих предприятий Санкт-Петербурга.
Организатором этапа Чемпионата выступает Правительство Санкт‑Петербурга, региональным оператором является Региональной координационный центр, функционирующий на базе Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга.
В успешном проведении соревнований заинтересованы и предприятия Санкт-Петербурга. Индустриальные партнеры компетенций с каждым годом уделяют все больше внимание тесному взаимодействию с участниками. Методическая помощь в разработке заданий, наставничество, организация стажировок и последующее трудоустройство, – все это позволяет сфере образования становится более гибкой и мгновенно отвечать на запросы экономики, обеспечивая город профессиональными кадрами.
В этом году региональный этап Чемпионата будут поддерживать более 500 предприятий-партнеров.
Напомним, что в 2023 году Министерством Просвещения Российской Федерации разработана и реализуется концепция Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Целью Чемпионатного движения являются создание условий и системы мотивации, способствующих повышению значимости и престижа рабочих профессий, профессиональному росту молодежи путем гармонизации лучших практик и профессиональных навыков посредством организации и проведения Чемпионатов, а также содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.
Состязания регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» проходят по всей России и завершатся до конца марта, Чемпионата высоких технологий – до конца апреля. Победители в мае–июле этого года примут участие в итоговых (межрегиональных) соревнованиях.
Лучшие из лучших смогут проверить свои силы на Финале, который состоится в Санкт-Петербурге в ноябре 2024 года.
Информация об участии конкурсантов в региональном этапе Чемпионата в Санкт‑Петербурге размещается на сайте Чемпионатного движения города https://profi.copp78.ru/ и в сообществе в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/profi_copp78_ru.