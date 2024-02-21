ента новостей

18:53
В Петербурге стартует региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
15:39
Зимний дворец, Адмиралтейство и «Аврора»: коллекция петербургского музея LEGO пополнилась новыми экспонатами
15:36
Основная трасса в Петергоф стала светлее и безопаснее
13:35
В Большом зале Мариинского дворца прошёл торжественный приём, приуроченный ко Дню защитника Отечества
13:27
Работников обучат пользоваться нейросетями
13:23
В Петербурге задержали лидера банды из 90-х и двух его сообщников
12:51
В СПбГУ состоялся VIII Петербургский международный молодежный форум труда
12:47
В Минпросвещения работают над повышением цифровой грамотности педагогов
09:32
В Московском районе с поличным поймали курьеров мошенников
09:25
Количество отелей растет
09:23
В Петербурге задержали пожилого водителя сбившего 14-летнюю девочку на проспекте Энгельса
09:06
Ленобласть очистят от борщевика
00:30
Счёт 0:3 в матче СКА и «Северстали» – результат на радость букмекерам
13:49
На севере Петербурга у здания гимназии неизвестный стрелял в мужчину
13:02
В Ленобласти алабай насмерть загрыз свою хозяйку
12:52
На КАД в районе развязки с Московским шоссе ограничат скоростной режим
12:49
Из Петербурга в зону СВО отправилась праздничная почта, собранная участниками акции «Тепло для героя»
12:09
В Сосновом Бору школьника ранили брелоком в виде ножа
11:06
Что будет после возвращения иностранных компаний?
09:41
В Калининском районе иномарка сбила на переходе десятиклассницу
09:31
В Кронштадте задержан подозреваемый в грабеже
09:31
Автобусы в Таллин станут ходить чаще
23:51
Полоса неудач волейбольной «Ленинградки»: третье подряд поражение в Суперлиге, на этот раз – от саратовского «Протона»
23:29
Стали известны соперники петербургских клубов в первом раунде плей-офф ВХЛ: «СКА-Нева» сыграет с «Южным Уралом», а «Динамо» – с «Нефтяником»
18:39
В Петербурге в торговом комплексе охранник избил подростка
16:28
В Петербурге парламентарии передали мобильный аппарат УЗИ для медиков в зоне СВО
15:03
Вице-губернатором Петербурга назначен Сергей Кропачев
14:51
В Петербурге почтили память Анатолия Собчака
13:53
Места дислокации в Петербурге комплексов, фиксирующих превышение скорости с 19 по 25 февраля
13:46
Законопроект о доступности сайтов госорганов для инвалидов внесен в Госдуму
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » В Петербурге стартует региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

В Петербурге стартует региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

0
33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
В Санкт-Петербурге во второй раз пройдут соревнования регионального этапа Чемпионата «Профессионалы».

С 27 февраля по 21 марта в Санкт-Петербурге во второй раз пройдут соревнования регионального этапа Чемпионата «Профессионалы».

В 2024 году количество компетенций регионального этапа по сравнению с 2023 годом увеличилось на 30%: Чемпионат пройдет по 152 компетенциям для студентов СПО и по 96 компетенциям для школьников.

Среди новых компетенций регионального этапа Чемпионата, в которых особенно нуждается экономика и промышленность города, такие как: Промышленная автоматика, Промышленная механика и монтаж, Реверсивный инжиниринг, Нейросети и большие данные, Промышленный дизайн, Обслуживание авиационной техники, Структурированные кабельные сети и другие.

Более 2200 конкурсантов из Северной столицы продемонстрируют свои профессиональные навыки на 69 конкурсных площадках колледжей, школ, учреждений дополнительного образования и компаний города.

В топ-5 площадок проведения регионального этапа по количеству компетенций вошли СПб ГБПОУ «Колледж автоматизации производства», ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1, Колледж туризма Санкт-Петербурга, СПб ГБПОУ «Петровский колледж» и СПб ГБПОУ «СПб ТКУиК».

Оценивать работу конкурсантов в течение всего соревновательного месяца будут более 2800 экспертов из сферы образования и ведущих предприятий Санкт-Петербурга.

Организатором этапа Чемпионата выступает Правительство Санкт‑Петербурга, региональным оператором является Региональной координационный центр, функционирующий на базе Центра опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга.

«Санкт-Петербург в соответствии с поручением Президента Российской Федерации с 2023 по 2026 годы является столицей Финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Город уделяет большое внимание Чемпионатному движению, понимая его возможности для обеспечения кадрового запроса экономики Санкт-Петербурга. Поэтому для нас особенно важно провести региональный этап на высоком профессиональном уровне и обеспечить эффективное взаимодействие образования и индустриального сообщества», — прокомментировал подготовку к региональному этапу Чемпионата заместитель председателя Комитета по образованию Евгений Гагонин.

В успешном проведении соревнований заинтересованы и предприятия Санкт-Петербурга. Индустриальные партнеры компетенций с каждым годом уделяют все больше внимание тесному взаимодействию с участниками. Методическая помощь в разработке заданий, наставничество, организация стажировок и последующее трудоустройство, – все это позволяет сфере образования становится более гибкой и мгновенно отвечать на запросы экономики, обеспечивая город профессиональными кадрами.

В этом году региональный этап Чемпионата будут поддерживать более 500 предприятий-партнеров.

«С каждым годом растет число компетенций и участников Чемпионата. Индустриальные партнеры с энтузиазмом вовлекаются в соревнования, поддерживая Чемпионаты по профессиональному мастерству и активно работая с призёрами и победителями. Это хорошая тенденция, которая, мы надеемся, будет продолжаться и дальше, способствуя расширению соревновательного движения», — отметила руководитель РКЦ в Санкт-Петербурге Анастасия Прохорова.

Напомним, что в 2023 году Министерством Просвещения Российской Федерации разработана и реализуется концепция Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Целью Чемпионатного движения являются создание условий и системы мотивации, способствующих повышению значимости и престижа рабочих профессий, профессиональному росту молодежи путем гармонизации лучших практик и профессиональных навыков посредством организации и проведения Чемпионатов, а также содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.

Состязания регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» проходят по всей России и завершатся до конца марта, Чемпионата высоких технологий – до конца апреля. Победители в мае–июле этого года примут участие в итоговых (межрегиональных) соревнованиях.

Лучшие из лучших смогут проверить свои силы на Финале, который состоится в Санкт-Петербурге в ноябре 2024 года.

Информация об участии конкурсантов в региональном этапе Чемпионата в Санкт‑Петербурге размещается на сайте Чемпионатного движения города https://profi.copp78.ru/  и в сообществе в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/profi_copp78_ru.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-05-2023, 20:01
В Ленобласти подведены итоги фестиваля «Российская студенческая весна»
17-10-2022, 13:22
В Петербурге определили победителя второго этапа конкурса «Народный участковый»
12-01-2021, 11:53
Юные жители Ленобласти примут участие во Всероссийской олимпиаде школьников
1-12-2022, 16:49
В Петербурге отметили лучших добровольцев регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ
23-04-2023, 15:37
В Ленобласти подведены итоги конкурса учителей допобразования «Сердце отдаю детям»
20-11-2023, 19:59
Проблемы кадрового дефицита в России и пути их решения

Происшествия на дорогах

0
92
Сегодня, 09:23
В Петербурге задержали пожилого водителя сбившего 14-летнюю девочку на проспекте Энгельса
0
139
Вчера, 09:41
В Калининском районе иномарка сбила на переходе десятиклассницу
0
147
19-02-2024, 13:09
На набережной Лейтенанта Шмидта иномарка сбила 17-летнего юношу
0
267
18-02-2024, 15:26
В Ленобласти автобус насмерть сбил пешехода
Наверх