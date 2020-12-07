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Питерец.ру » Экономика » Они закрылись

Они закрылись

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
На Невском проспекте закрылось более 100 магазинов и кафе

«Питерец.ру» сообщает, что за все время пандемии коронавируса в центре города закрылось множество кафе, ресторанов и магазинов. 127 заведений на Невском проспекте не выдержали тяжелые экономические условия. К тому же аренда оказалась слишком высокой. В результате какие-то компании вовсе прекратили свое существование.

В итоге закрывшихся магазинов и кафе оказалось на 14% больше, нежели в прошлом году. Наиболее пострадавшими стали магазины, торгующие книгами, сувенирами и подарками. Это обусловлено тем, что в городе на 70% сократилось количество туристов. Однако не все заведения исчезли. Кто-то переехал на более дешевые площадки. Некоторые компании просто решили сократить число своих точек.

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