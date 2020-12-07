Они закрылись

«Питерец.ру» сообщает, что за все время пандемии коронавируса в центре города закрылось множество кафе, ресторанов и магазинов. 127 заведений на Невском проспекте не выдержали тяжелые экономические условия. К тому же аренда оказалась слишком высокой. В результате какие-то компании вовсе прекратили свое существование.

В итоге закрывшихся магазинов и кафе оказалось на 14% больше, нежели в прошлом году. Наиболее пострадавшими стали магазины, торгующие книгами, сувенирами и подарками. Это обусловлено тем, что в городе на 70% сократилось количество туристов. Однако не все заведения исчезли. Кто-то переехал на более дешевые площадки. Некоторые компании просто решили сократить число своих точек.