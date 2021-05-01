Начинается сезон летних кафе

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в Северной столице открывается сезон летних кафе. Работа этих заведений продлится до 15 октября. Планируется, что в Петербурге откроется более тысячи таких кафе.

По словам губернатора Беглова, сфера общепита серьезна пострадала во время пандемии. Потому городские власти решили продлить поддержку для кафе и ресторанов. В этом году летние кафе получили возможность работать по упрощенной схеме согласования.

На данный момент в Петербурге могут работать 1200 летних кафе. Половина из них получили разрешение по новой схеме. Другие кафе откроются благодаря договорам, которые были заключены раннее. Причем прием заявок на работу уличных кафе продолжается.