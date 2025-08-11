ента новостей

Питерец.ру » Экономика » Ломоносовский район вырвался в лидеры по стоимости новостроек в Ленобласти

Ломоносовский район вырвался в лидеры по стоимости новостроек в Ленобласти

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
АГН «Москва»
Аналитики рынка недвижимости назвали район Ленинградской области, где квадратный метр в новостройках достиг максимальной цены. Какие факторы повлияли на рост цен?

«Питерец.ру» сообщает, что рынок первичного жилья Ленинградской области претерпевает изменения: определился новый лидер по стоимости квадратного метра. Согласно имеющимся данным, наиболее высокие цены на новостройки зафиксированы в Ломоносовском районе.

Средняя цена предложения в Ломоносовском районе достигла 171 тыс. руб. за квадратный метр. Этот показатель вывел район на первое место, впервые обогнав Всеволожский район, который ранее занимал лидирующую позицию. Разрыв между двумя районами оказался минимальным и составил всего 1 тыс. руб., или 0,5%.

Подобная перестановка сил на рынке может быть обусловлена несколькими факторами. Среди них – активное развитие инфраструктуры Ломоносовского района, его близость к Санкт-Петербургу и привлекательность для покупателей, стремящихся к комфортному проживанию за городом. Кроме того, на стоимость жилья влияет и качество возводимых объектов, а также наличие уникальных предложений, таких как квартиры с видовыми характеристиками или доступом к рекреационным зонам.

