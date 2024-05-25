250 миллионов кинематографистам

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице выделят деньги представителям киноиндустрии. Компании, снимающие фильмы в СПб, получат финансирование – город выделит для этого 250 млн. руб. На эту поддержку смогут рассчитывать 40 фильмов, 20 краткометражек и 5 мультфильмов. Также деньги будут предоставлены для 10 документальных фильмов и 5 анимационных.

Отечественные компании получат финансовую помощь, если кино будет сниматься именно в Петербурге, с использованием городских объектов, символики и местных локаций. Данная программа направлена на поддержку российского кинематографа и развитие киноиндустрии СПб. Благодаря новым фильмам, в городе появляются дополнительные рабочие места, а также продолжает развиваться туризм.