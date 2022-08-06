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Питерец.ру » Экономика » Субсидии для садоводств

Субсидии для садоводств

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Некоммерческие садоводства получат финансовую помощь

«Питерец.ру» сообщает, что некоммерческие садоводства Петербурга смогут получать финансовую поддержку от городского правительства. Такое решение принял губернатор Александр Беглов.

Помощь будет оказываться в виде субсидий, предоставляемых на безвозмездной основе. В 2022 году садоводства получат 139,5 млн руб. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры. Кроме того, будет выделено 300 млн руб. на финансовую помощь людям. Она также будет предназначена многодетным представителям товариществ.

Власти Петербурга оказывают поддержку различным структурам. Теперь дошла очередь до садоводств. Беглов и его команда уделили внимание и представителям этой сферы. Садоводства входят в перечень организаций, которым полагается 100% субсидия на проведение работ.

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