В 2023 году покупки товаров повседневного спроса на онлайн площадках вырастут

Согласно данным Data Insight по итогам 2023 года спрос на повседневные товары вырастит до 608 млн заказов и 760 млрд рублей. Так, количество заказов вырастит в 1, 5 раза в сравнении с 2022 годом. По объему продаж сегмент увеличится в 1, 4 раза

Согласно данным экспертов, в августе 2023 года российские интернет-магазины и сервисы по доставке продуктов выполнили порядка 49, 9 млн заказов, продемонстрировав рост на 4%, в сравнении с июлем 2023 года и на 62% больше, в сравнении с августом 2022 года. Однако средний чек заказов, по сравнению с 2022 годом демонстрирует падение на 10% и в годовом выражении составит 1250 рублей.

Заказы товаров в интернет – магазинах становятся повседневной практикой для многих россиян, составляя огромную конкуренцию привычному ритейлу, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Поэтому данные, подтверждающие рост сегмента здесь неудивительны. Россия в этом смысле следует мировым трендам и, во многом, обгоняет их. Конечно, большое влияние здесь оказала пандемия. В условиях полноценного локдауна и самоизоляции онлайн – доставка оказалась практически единственным способом получения привычных товаров, в том числе, товаров повседневного спроса. Люди поняли, что между оффлайн и онлайн магазинами отсутствует разница в качестве, тем самым сформировалась потребительская лояльность. Кроме того, сказалась достаточно эффективная стратегия самих компаний по завоеванию такой лояльности. Напомню, что многие их них предлагали масштабные скидочные программы, а также бесплатные доставки. В результате чего люди, действительно, привыкли», – пояснил депутат.

2022 год также стал своеобразным драйвером сегмента, считает Антон Немкин. «Это связано с уходом большого числа привычных нам иностранных брендов. Например, того же кофе или стирального порошка – в общем, базовых для граждан продуктов. Значительная часть независимых продавцов (например, ИП) проявили смекалку и поняли, что товары иностранных брендов можно размещать на маркетплейсах, при этом предлагая потребителю более выгодную цену за счет специфики функционирования онлайн-площадок», – отметил Антон Немкин.

«Важно, что развитие онлайн-площадок не происходит только в привязке к сегменту продаж. Позитивная тенденция состоит в том, что ряд компаний, которые позиционировали себя как маркетплейсы становятся по-настоящему технологичными компаниями и формируют собственные экосистемы. Яркий пример здесь – «Озон», который диверсифицировал бизнес и каждый раз предлагает новые направления», – заключил парламентарий.