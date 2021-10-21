Библиотека Гоголя представит онлайн-спектакль в формате браузерной игры

30 октября в 17.00 в онлайн-пространстве библиотеки Гоголя состоится премьера онлайн-спектакля «Гоголь. Пространства», созданного совместно с театром «Мастерская Дмитрия Брусникина».

Спектакль пройдет в формате браузерной игры. Зрители будут находиться у своих компьютеров, а их места в театральном зале займут аватары. По 3D-просторам — по реке цвета, гоголевской Руси и по закулисью двух театров — участников проведут актёры «Мастерской Дмитрия Брусникина» Михаил Мещеряков и Андрей Минеев.

Спектакль станет первым мероприятием из цикла событий, приуроченных к открытию «Зала виртуальных экскурсий. Город Гоголя». Это первый в России музей, который работает онлайн в живом режиме. Все экскурсии проходят в реальном времени. Это первый в России онлайн-музей, который сохраняет главное преимущество посещения офлайн-экспозиций – прямое общение между людьми. Все посетители и экскурсовод видят и слышат друг друга, могут обмениваться мнениями, задавать вопросы и получать на них ответы. Прийти в такой музей можно не одному, а в компании с друзьями, каждый из которых при этом остаётся дома, у своего компьютера.

Регистрация на онлайн-спектакль по ссылке: https://biblioteka-gogolya.timepad.ru/event/1817645/.