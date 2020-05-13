Занятия спорта онлайн

«Питерец.ру» сообщает, что в рамках проекта «Зеленый фитнес» организована серия бесплатных тренировок. Они проходят в формате прямых эфиров в социальной сети Instagram. Эти занятия проводят профессиональные инструкторы. Программа одобрена Министерством спорта РФ. Эти трансляции можно увидеть и на петербургском городском ТВ канале.

Онлайн тренировки призваны помочь людям поддерживать физическую форму во время самоизоляции. Подобные мероприятия становятся альтернативой привычным занятиям спортом, которые проходят на спортивных площадках, в парках, скверах. Программа рассчитана на широких круг лиц. Так что тренироваться онлайн могут дети, молодежь, люди среднего возраста и пенсионеры.