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Питерец.ру » Общество » Занятия спорта онлайн

Занятия спорта онлайн

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Запущена серия бесплатных онлайн тренировок

«Питерец.ру» сообщает, что в рамках проекта «Зеленый фитнес» организована серия бесплатных тренировок. Они проходят в формате прямых эфиров в социальной сети Instagram. Эти занятия проводят профессиональные инструкторы. Программа одобрена Министерством спорта РФ. Эти трансляции можно увидеть и на петербургском городском ТВ канале.

Онлайн тренировки призваны помочь людям поддерживать физическую форму во время самоизоляции. Подобные мероприятия становятся альтернативой привычным занятиям спортом, которые проходят на спортивных площадках, в парках, скверах. Программа рассчитана на широких круг лиц. Так что тренироваться онлайн могут дети, молодежь, люди среднего возраста и пенсионеры.

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