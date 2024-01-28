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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 04 » Как лучше обратиться к психологу — онлайн или очно?

Как лучше обратиться к психологу — онлайн или очно?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Статистика и многочисленные исследования многократно доказали, что психологическая помощь онлайн не менее эффективна в сравнении с личными встречами

Статистика и многочисленные исследования многократно доказали, что психологическая помощь онлайн не менее эффективна в сравнении с личными встречами. В 2018 году 1400 пациентов прошла курс когнитивно-поведенческой терапии. Одна часть пациентов проходила очные консультации, другая — онлайн. Результаты исследования показали, что сессии в обоих форматах показали одинаковую эффективность.

Специалист также помогает справиться с различными проблемами и внутриличностными конфликтами, но только на расстоянии. Подбор психологов осуществляется через разные сервисы наподобие Youtalk.ru, Alter, Smart и другие. Сессия проходит с помощью видеосвязи.

Учтите, что онлайн-психолог не сможет помочь, если у пациента серьезные психические патологии или суицидальные намерения. При подобных состояниях нужно обратиться к психиатру или на линию кризисной помощи.

Основные преимущества онлайн-терапии

Перечислим основные плюсы дистанционных консультаций:

  • Экономия времени клиента. Не нужно ездить на другой конец города к специалисту, стоять в пробках.
  • Отсутствие привязки к определенной локации. Получить помощь могут даже жители отдаленных регионов. Если вы живете в провинции, никто не мешает обратиться к столичному специалисту. Кроме того, не понадобится прерывать терапию, если вы уезжаете в отпуск или командировку.
  • Комфортная обстановка. Консультации проходят в домашних условиях. Вы находитесь в привычной обстановке и чувствуете себя комфортно. Ощущение безопасности помогает быстрее раскрыться и избавиться от психологических барьеров.
  • Полная конфиденциальность. Анонимность клиента гарантирована на 100%. Кроме того, можно не переживать о случайных столкновениях со знакомыми возле кабинета психолога.
  • Доступная цена. Онлайн-консультации стоят дешевле, чем личные встречи, так как психолог не тратится на аренду кабинета.
  • Возможность записи консультаций. Уже после сессии беседу можно прослушать заново и проанализировать.

Кроме того, онлайн-сессии рекомендованы пациентам, которые не хотят записываться к психологу из-за стеснения или ограничений по здоровью.

Ограничения онлайн-терапии

Не получится провести онлайн-консультацию, если у клиента есть проблемы со связью или неисправна гарнитура. В остальном, кроме психического состояния человека, ограничений у дистанционных консультаций нет.

Так что все-таки выбрать — онлайн или очную терапию? Это решать только вам. Взаимодействовать с психологом можно и виртуально, и лично.

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