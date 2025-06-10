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Петербургский международный книжный салон собрал рекордную аудиторию

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Юбилейный XX Санкт‑Петербургский международный книжный салон прошел с большим успехом и собрал рекордную аудиторию

XX Санкт-Петербургский международный книжный салон, юбилейный и масштабный, завершился с ошеломляющим успехом, собрав рекордное количество посетителей. Эта информация была озвучена губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на рабочем совещании с членами городского правительства. Его слова, прозвучавшие как торжественное подведение итогов, рисовали картину поистине грандиозного события. Глава Российского книжного союза, Сергей Степашин, представил Президенту впечатляющую статистику: за четыре дня работы салона на Дворцовой площади его посетило полмиллиона человек! Но это лишь верхушка айсберга, потому что онлайн-охват в социальных сетях превысил невероятные одиннадцать миллионов человек. Такого масштаба Петербургский книжный салон еще не знал.

Беглов подчеркнул, что программа нынешнего салона, включавшая 280 мероприятий, была исключительно насыщенной и разнообразной. Организаторам удалось собрать под одной крышей литературные события на любой вкус, и, судя по позитивным отзывам, этот амбициозный план был блестяще реализован. Салон проходил с 22 по 25 мая, и его программа была не просто обширной, а глубоко осмысленной и концептуально выверенной.

В этом году книжный салон был посвящен двум значительным событиям: 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Это нашло отражение в составе экспозиции, где почетное место занимали книги писателей-фронтовиков, произведения, отражающие героизм и мужество солдат Великой Отечественной войны, а также работы современных авторов, темы которых связаны с текущей защитой нашей страны. Экспозиция распространялась не только на Дворцовой площади, но и на других площадках культурной столицы.

Впервые в Доме Книги была оборудована специальная видеостудия. Из неё в прямом эфире транслировались многочисленные дискуссии, встречи с писателями и интересные литературные мероприятия. Это позволило значительно расширить аудиторию салона и сделать его доступным для тех, кто не смог посетить его лично. Такое нововведение оказалось крайне удачным и, безусловно, будет использовано и в будущем.

2024 год ознаменовался еще одним важным событием в истории Петербургского книжного салона – учреждением Национальной литературной премии имени Даниила Гранина, писателя-фронтовика и Почетного гражданина Санкт-Петербурга. Эта престижная награда присуждается талантливым авторам, создавшим произведения высокой художественной ценности, внесшие значительный вклад в развитие русской литературы. В этом году в номинации «Большая проза» победителем стал Максим Замшев с книгой «Вольнодумцы». В номинации «Малая проза» финалистом стал Илья Кочергин с произведением «Запасный выход».

Особое внимание в программе салона было уделено теме специальной военной операции и патриотической литературе. Книги, рассказывающие о героях СВО, их подвигах и мужестве, занимали значительное место на выставке. Это подчеркивает важность роли литературы в формировании патриотического сознания и воспитании гражданской позиции. Организаторы салона уделили этому аспекту особое внимание, понимая его социальную и историческую значимость. В целом, XX Санкт-Петербургский международный книжный салон стал ярким и незабываемым событием, показав значимость литературы в современном обществе и подчеркнув важность патриотического воспитания. Рекордные показатели посещаемости говорят сами за себя, свидетельствуя о несомненном успехе мероприятия.

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