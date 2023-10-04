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Питерец.ру » Экономика » «Цифровая экономика» выступила с предложением о создании оператора для лицензирования ПО

«Цифровая экономика» выступила с предложением о создании оператора для лицензирования ПО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Freepik
На рынке мобильной разработки обсуждается возможность формирование отраслевого консорциума, который нацелен на обеспечение координации программ развития мобильных технологий.

На рынке мобильной разработки обсуждается возможность формирование отраслевого консорциума, который нацелен на обеспечение координации программ развития мобильных технологий. Инициатором создания выступила АНО «Цифровая экономика».
АНО «Цифровая экономика» выступила с предложением о создании оператора в формате «консорциума с организационно-правовой формой непубличного АО», который будет лицензировать российские мобильные сервисы и ПО, а также заниматься разработкой SDK и мобильных сервисов, сообщает газета «Ведомости».
Письмо с предложением получила 31 российская ИТ-компания, в том числе, «Яндекс» и «Ростелеком». Согласно позиции «Цифровой экономики», новая структура будет способствовать координации и развитию российской мобильной платформы. Кроме того, отмечается, что сегодняшние иностранные мобильные экосистемы достаточно устойчивы, поэтому изменить положение в сторону популяризации российских разработок за счет исключительно рыночных методов скорее не выйдет.
В настоящий момент идея создания единого оператора пока не нашла широкой поддержки. Однако ряд участников рынка скорее положительно относятся к подобным мерам, следует из комментариев представителей ряда компаний, в частности, «Лаборатории Касперского» и «НТЦ ИТ Роса».
В настоящий момент говорить о том, что создание консорциума однозначно плохая или однозначно хорошая идея пока рано, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Я думаю, что нужно дождаться больших деталей, поскольку пока идея выглядит сырой. С одной стороны, создание единого, головного органа, который возьмет на себя координацию – это хорошая идея. Несмотря на темпы развития российского сегмента в нем еще отсутствует «лидер», который бы задавал тренды и своеобразную планку другим производителям, как в случае с Айфоном. Кроме того, сегодняшняя коммуникация между производителями, действительно, находится на достаточно низком уровне, хотя выступление «единым фронтом» может положительно сказаться на развитии отрасли», – считает Антон Немкин.

С другой стороны, вызывает вопрос необходимости создания отдельного органа, отметил депутат.

«Как я уже сказал, рынок достаточно динамичен. При этом существует огромный интерес государства в развитии отрасли. В этом случае может сложиться ситуация, при которой из-за благих намерений мы создадим слишком много избыточных структур, которые будут не облегчать, а наоборот усложнять координацию. Когда у вас есть слишком много центров принятия решений, выработка совместных позиций оказывается непосильной задачей. Например, сейчас существует большое количество ассоциаций, функционирует та же «Цифровая экономика», цели создания которой также касаются вопросов координации бизнес-игроков и объединения наработок производителей. Поэтому, возможно, стоит расширить часть полномочий существующих структур. В любом случае, это интересное предложение, которое точно должно быть рассмотрено и детализировано, – заключил Антон Немкин.

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