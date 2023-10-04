«Цифровая экономика» выступила с предложением о создании оператора для лицензирования ПО

На рынке мобильной разработки обсуждается возможность формирование отраслевого консорциума, который нацелен на обеспечение координации программ развития мобильных технологий. Инициатором создания выступила АНО «Цифровая экономика».
АНО «Цифровая экономика» выступила с предложением о создании оператора в формате «консорциума с организационно-правовой формой непубличного АО», который будет лицензировать российские мобильные сервисы и ПО, а также заниматься разработкой SDK и мобильных сервисов, сообщает газета «Ведомости».
Письмо с предложением получила 31 российская ИТ-компания, в том числе, «Яндекс» и «Ростелеком». Согласно позиции «Цифровой экономики», новая структура будет способствовать координации и развитию российской мобильной платформы. Кроме того, отмечается, что сегодняшние иностранные мобильные экосистемы достаточно устойчивы, поэтому изменить положение в сторону популяризации российских разработок за счет исключительно рыночных методов скорее не выйдет.
В настоящий момент идея создания единого оператора пока не нашла широкой поддержки. Однако ряд участников рынка скорее положительно относятся к подобным мерам, следует из комментариев представителей ряда компаний, в частности, «Лаборатории Касперского» и «НТЦ ИТ Роса».
В настоящий момент говорить о том, что создание консорциума однозначно плохая или однозначно хорошая идея пока рано, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
С другой стороны, вызывает вопрос необходимости создания отдельного органа, отметил депутат.
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