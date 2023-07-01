Почти 900 студентов Санкт-Петербурга получили новую рабочую профессию

Участники движения студенческих отрядов Санкт-Петербурга прошли обучение и получили свидетельства по 11 профессиям. Самым массовым стало обучение по профессии «вожатый», его успешно завершили 675 человек. В программе обучения были лекции по охране труда, конфликтологии, игротехнике, первой помощи и другие. По отзывам студентов, особую ценность на лекциях представляют кейсы из личного опыта преподавателей — благодаря этому не так страшно столкнуться с аналогичными ситуациями на практике.

Вторым по популярности стало обучение ребят строительного направления: 60 человек обучались на профессию «бетонщик» 2-го разряда, 35 человек — «маляр» 2-го разряда и 10 человек — «сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом». Леонид Шувалов из строительного отряда «Эдем» поделился тем, как проходило обучение на бетонщика: «Программа обучения включала в себя теоретические занятия и практические упражнения, что было идеальным сочетанием для понимания основных принципов и их применения на практике. Практическая часть обучения была особенно ценной. Мы имели возможность работать с различными инструментами и оборудованием, учиться выполнять точные измерения, создавать оптимальные смеси бетона и проводить его укладку. Реальные проекты и ситуации помогли мне применить полученные знания на практике и развить свои навыки.

Большую часть обучения уделяли вопросам безопасности. Мы получили все необходимые инструкции и рекомендации по безопасному выполнению работ с бетоном, такие как правильное использование инструментов, защиту от возможных опасностей и соблюдение протоколов безопасности на строительной площадке».

В сельскохозяйственном направлении обучение проходили 40 человек по двум специальностям. Одна половина осваивали профессию «рабочего зелёного хозяйства» 3-го разряда, а другая — «садовода» 1-го разряда.

«Программа профобучения очень интересная и насыщена полезной информацией. Мне, как учащейся аграрного университета, особенно это нужно. По мере обучения мы узнали о почвоведении, агрономии и защите растений.

Наши преподаватели максимально доступно и непринуждённо вели занятия. На практических занятиях сначала проводился инструктаж, после чего мы все могли почувствовать себя садовниками. Мне нравится, что всем давалась возможность пользования инструментом, так как на практике любой материал усваивается лучше, да и работа в заинтересованном коллективе проходит проще и интереснее. Мы работали с секаторами (занимались обрезкой яблонь, шиповника, сирени), также нас обучили технологиям прикопки, обработки почвы, рассказывали о видах газонов и многое другое.

Мне очень ценен этот опыт. Безумно рада, что я тогда согласилась пойти на это обучение. Потому что пока есть возможность обучаться чему-то новому в сфере, которая тебе интересна, нужно хвататься за эту возможность!» — комментирует Александра Пчелина из сельскохозяйственного отряда «Зевс».

Также 40 человек обучались в сервисном направлении, поровну по специальностям «повар» и «официант» 3-го разряда. Евгения Комягина из сервисного отряда «» рассказывает об обучении поваров: «Обучение проходило в два этапа: лекции три раза в неделю и практики с разделением на подгруппы. На практике мы готовили холодные закуски, супы, горячее из курицы, мяса, рыбы, также успели немного затронуть выпечку — пекли маффины и песочный пирог с творожной начинкой. Практики отличные! Преподаватель всегда помогал и доступно объяснял, чтобы у всех всё получилось».

Ещё не завершилось обучение по трём специальностям: «лаборант химического анализа» 4-го разряда, «приборист» 4-го разряда и «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 3-го разряда. На каждую из этих профессий обучаются по 10 человек.

Программа профессионального обучения студенческих отрядов позволяет студентам получить профессию и летом применить полученные знания на практике. Для того, чтобы получить право обучать студентов, организации участвуют в конкурсном отборе. Оператором по финансовому обеспечению реализации мероприятий по предоставлению грантов на обучение по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе отрядов выступают Российские студенческие отряды (РСО) на основании Постановления Правительства РФ от 9 июня 2021 года №876.