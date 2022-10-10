ента новостей

18:31
В Таиланде начались похороны жертв массовой стрельбы и ножевых ранений в детском саду
18:26
Наводнение затапливает целые дома в Нигерии. По меньшей мере 80 человек погибли при попытке к бегству
18:16
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 3,3 миллиона рублей
18:07
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водитель в больнице
17:54
В Мариинском дворце отчитались о подготовке городских инженерных сетей к зиме
17:27
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области ограничат пропускную способность
17:27
Учащиеся инженерных классов Петербурга и Ленобласти прошли обучение на Фабрике процессов СПбГМТУ
17:26
Военкоматы Петербурга продолжают нарушать правила частичной мобилизации
17:15
В парламенте создана рабочая группа по проблеме загрязнения воздуха в Петербурге
15:25
Законопроект о бюджете города на 2023 год внесен на рассмотрение петербургского парламента
15:21
В Ленобласти международный автобус с пассажирами столкнулся лоб в лоб с Камазом
13:32
Гребцы Корабелки завоевали серебряные медали в Казани
12:47
На развязке КАД с Пулковским шоссе будет полностью перекрыт съезд
12:39
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
12:17
На Васильевском острове в ДТП пострадал 12-летний мальчик
12:14
В Ленобласти задержали убийцу-рецидивиста
11:48
Дни Эрмитажа в Чечне
11:43
В Петербурге прошёл турнир по женской вольной борьбе
11:41
Около 200 военнослужащих в Мобилизационном центре получили помощь судебных приставов
11:38
В Петербурге таксист задержан за езду по тротуару и драку с пешеходом
11:29
В Петербурге задержали мошенницу, выманившую у пенсионерки 500 тысяч рублей
11:24
В Петербурге в ДТП пострадала пенсионерка и её 6-летняя внучка
11:04
Акция «Газпрома» падают
10:10
Собрали вещи для Донбасса
10:04
В Петербурге иномарка сбила 14-летнего подростка на самокате
09:51
В Ленобласти мошенница выманила все деньги у пенсионерки
09:30
На "Скандинавии" автомобиль "Хендай Крета" вылетел в кювет и врезался в дерево. Водитель погиб
09:26
В Ленобласти пешеход скончался под колесами фургона
09:25
Медведев о мобилизации
09:20
Пятиклассники из Петербурга вступили в ряды кадетского братства и дали Торжественное обещание
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Учащиеся инженерных классов Петербурга и Ленобласти прошли обучение на Фабрике процессов СПбГМТУ

Учащиеся инженерных классов Петербурга и Ленобласти прошли обучение на Фабрике процессов СПбГМТУ

0
39
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПбГМТУ
Учащиеся инженерных классов Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошли обучение на Фабрике процессов СПбГМТУ

Тренинги по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе экономической направленности «Бережливое производство» проведены для учащихся 10-х инженерных классов школ Санкт-Петербурга и Ленобласти – школ-участников и кандидатов в проект «Инженерные классы судостроительного профиля».

Участниками тренингов стали учащиеся школ города: №№91, 291, 339, 368, 375, 377, 476, 621, лицея №211 имени Пьера де Кубертена, а также Ленобласти: «Сосновский центр образования», школ №37 г.Выборга и №4 г.Тосно. Всего в тренингах приняли участие 220 школьников.

Программа «Бережливое производство» рассчитана на 4 академических часа и направлена на выявление, поддержку и развитие таких компетенций у школьников, как способность креативно мыслить, решать задачи на сокращение потерь, планировать производственные процессы, становиться частью команд верфи.

В ходе обучения ребята получили опыт применения инструментов и методов бережливого производства, адаптированных под отраслевые особенности судостроения, а также выявили, как улучшения, например, знание шагов организации рабочего места (методика 5S), принципов командной работы, методов визуализации рабочего пространства влияют на операционные и экономические показатели производства.

По завершении обучения все участники получили сертификаты. Тренинги проведены в рамках плана внеучебной деятельности СПбГМТУ на 2022-2023 учебный год для учащихся 10 и 11 инженерных классов. Впереди еще много интересных мероприятий!

Источник: СПбГМТУ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-06-2022, 12:47
Корабелка провела совещание представителей школ-участников проекта «инженерные классы»
3-06-2020, 13:44
СПбГМТУ участвует в организации инженерных классов в школах Санкт-Петербурга
21-12-2021, 14:48
СПбГМТУ организовал методический сбор по вопросу открытия «инженерных классов»
29-04-2022, 19:03
День СПбГМТУ провели в Ленинградской области
29-03-2021, 15:52
В СПбГМТУ открыта Фабрика процессов
11-06-2021, 11:50
Северо-Западный округ Росгвардии обеспечивает безопасность ЕГЭ в 2,2 тыс. школ

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
31
Сегодня, 18:07
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водитель в больнице
0
66
Сегодня, 15:21
В Ленобласти международный автобус с пассажирами столкнулся лоб в лоб с Камазом
0
94
Сегодня, 12:39
В Ленобласти в ДТП пострадали три человека
0
89
Сегодня, 12:17
На Васильевском острове в ДТП пострадал 12-летний мальчик
Наверх