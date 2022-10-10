Учащиеся инженерных классов Петербурга и Ленобласти прошли обучение на Фабрике процессов СПбГМТУ

Тренинги по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе экономической направленности «Бережливое производство» проведены для учащихся 10-х инженерных классов школ Санкт-Петербурга и Ленобласти – школ-участников и кандидатов в проект «Инженерные классы судостроительного профиля».

Участниками тренингов стали учащиеся школ города: №№91, 291, 339, 368, 375, 377, 476, 621, лицея №211 имени Пьера де Кубертена, а также Ленобласти: «Сосновский центр образования», школ №37 г.Выборга и №4 г.Тосно. Всего в тренингах приняли участие 220 школьников.

Программа «Бережливое производство» рассчитана на 4 академических часа и направлена на выявление, поддержку и развитие таких компетенций у школьников, как способность креативно мыслить, решать задачи на сокращение потерь, планировать производственные процессы, становиться частью команд верфи.

В ходе обучения ребята получили опыт применения инструментов и методов бережливого производства, адаптированных под отраслевые особенности судостроения, а также выявили, как улучшения, например, знание шагов организации рабочего места (методика 5S), принципов командной работы, методов визуализации рабочего пространства влияют на операционные и экономические показатели производства.

По завершении обучения все участники получили сертификаты. Тренинги проведены в рамках плана внеучебной деятельности СПбГМТУ на 2022-2023 учебный год для учащихся 10 и 11 инженерных классов. Впереди еще много интересных мероприятий!