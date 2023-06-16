Между Законодательным Собранием и НИУ ВШЭ подписано Соглашение о сотрудничестве

На полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». В торжественной церемонии приняли участие спикер парламента Александр Бельский и ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.
По словам ректора ВШЭ Никиты Анисимова, дополнительные возможности для прохождения практики и дальнейшего содействия в трудоустройстве получат порядка 8 тысяч студентов.
Соглашение между Законодательным Собранием и НИУ ВШЭ заключено на последующие 5 лет и предполагает подготовку кадров по направлениям, связанным с обеспечением законотворческой деятельности, проведение совместных научных исследований, мероприятий, организацию практической подготовки обучающихся, содействие в профессиональном определении студентов и трудоустройстве выпускников.
Высшая школа экономики учреждена 27 ноября 1992 года. В 1996 году у вуза появился первый региональный кампус в Нижнем Новгороде. В следующем году кампусы открылись в Санкт-Петербурге и Перми. В петербургском кампусе НИУ ВШЭ действуют 4 международные исследовательские лаборатории, возглавляемые учёными с мировым именем, 10 научных центров и лабораторий, а также 8 научно-учебных групп, в которых преподаватели и студенты проводят совместные исследования.