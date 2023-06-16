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Питерец.ру » Экономика » Между Законодательным Собранием и НИУ ВШЭ подписано Соглашение о сотрудничестве

Между Законодательным Собранием и НИУ ВШЭ подписано Соглашение о сотрудничестве

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Между Законодательным Собранием и НИУ ВШЭ подписано Соглашение о сотрудничестве

На полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». В торжественной церемонии приняли участие спикер парламента Александр Бельский и ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

– Для нас это соглашение – очередной шаг к открытости парламента. Важно, что к нам будет приходить молодёжь. На нашей площадке ребята смогут на практике приобрести дополнительные знания, познакомиться с работой парламента, посмотреть, как работают органы власти. Возможно, кто-то из них примет решение пойти в политику, заняться законотворчеством. Нам тоже интересно наладить прямой диалог с молодыми людьми, услышать их идеи развития города, – сказал Александр Бельский.

По словам ректора ВШЭ Никиты Анисимова, дополнительные возможности для прохождения практики и дальнейшего содействия в трудоустройстве получат порядка 8 тысяч студентов.

– Убеждён, что соглашение придаст новый виток развитию отношений, учитывая, что для Высшей школы экономики развитие петербургского кампуса – это ключевой приоритет. Планируется, что в ближайшее время количество студентов увеличится вдвое. Тем более по рейтингу проходного балла ЕГЭ мы впервые стали вузом №1 в Санкт-Петербурге, обойдя наших друзей и соратников. Спасибо за поддержку и рассчитываю на дальнейшее взаимодействие, – добавил он.

Соглашение между Законодательным Собранием и НИУ ВШЭ заключено на последующие 5 лет и предполагает подготовку кадров по направлениям, связанным с обеспечением законотворческой деятельности, проведение совместных научных исследований, мероприятий, организацию практической подготовки обучающихся, содействие в профессиональном определении студентов и трудоустройстве выпускников.

Высшая школа экономики учреждена 27 ноября 1992 года. В 1996 году у вуза появился первый региональный кампус в Нижнем Новгороде. В следующем году кампусы открылись в Санкт-Петербурге и Перми. В петербургском кампусе НИУ ВШЭ действуют 4 международные исследовательские лаборатории, возглавляемые учёными с мировым именем, 10 научных центров и лабораторий, а также 8 научно-учебных групп, в которых преподаватели и студенты проводят совместные исследования.

Источник: ЗАКС
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