Парламенты Петербурга и Иркутской области заключили Соглашение о сотрудничестве

В Мариинском дворце состоялась церемония подписания Соглашения о межпарламентском сотрудничестве Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Законодательного Собрания Иркутской области. Документ подписали председатели двух парламентов Александр Бельский и Александр Ведерников. На церемонии так же присутствовали депутаты петербургского парламента Марина Шишкина, Александр Ржаненков и Павел Иткин.
Он также отметил, что в этом году 21 июня исполняется 10 лет с момента подписания главами регионов похожего Соглашения. Оно было заключено на площадке ПМЭФ и затрагивало вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.
В ходе делового визита в Санкт-Петербург делегация Иркутской области посетила объекты здравоохранения и спорта. В частности, иркутские народные избранники осмотрели инфраструктуру Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова и футбольный стадион «Газпром Арена».