Парламенты Петербурга и Иркутской области заключили Соглашение о сотрудничестве

В Мариинском дворце состоялась церемония подписания Соглашения о межпарламентском сотрудничестве Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Законодательного Собрания Иркутской области. Документ подписали председатели двух парламентов Александр Бельский и Александр Ведерников. На церемонии так же присутствовали депутаты петербургского парламента Марина Шишкина, Александр Ржаненков и Павел Иткин.

– Соглашение, которое мы сегодня подписали, должно послужить важным толчком в раскрытии богатейшего экономического потенциала Санкт-Петербурга и Иркутской области. Установление профессиональных контактов основано, в том числе, на общих моментах, сближающих наш город и Иркутск, который нередко называли Сибирским Петербургом. Уверен, обмен делегациями в рамках культурных, спортивных и экологических программ помогут нашим регионам процветать, – сказал спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Он также отметил, что в этом году 21 июня исполняется 10 лет с момента подписания главами регионов похожего Соглашения. Оно было заключено на площадке ПМЭФ и затрагивало вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.

– Самым главным результатом подписания нашего соглашения я вижу налаживание горизонтальных связей, между депутатами, между комиссиями парламентов, возможность посоветоваться, обменяться опытом, – отметил Александр Ведерников.

В ходе делового визита в Санкт-Петербург делегация Иркутской области посетила объекты здравоохранения и спорта. В частности, иркутские народные избранники осмотрели инфраструктуру Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова и футбольный стадион «Газпром Арена».