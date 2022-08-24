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Питерец.ру » Культура » В Мариинском дворце прошло заседание руководителей национальных киностудий стран СНГ

В Мариинском дворце прошло заседание руководителей национальных киностудий стран СНГ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце прошло V заседание руководителей национальных киностудий стран СНГ

В Мариинском дворце прошло V заседание руководителей национальных киностудий стран СНГ. Мероприятие организовано в рамках международной конференции по совместному кинопроизводству и приурочено к 90-летию студии «Лендок». Среди участников – главы киностудий стран Содружества и региональных студий России, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представители Министерства культуры РФ и Роскино.

Приветствие от спикера Законодательного Собрания Александра Бельского зачитал председатель комиссии по образованию, культуре и науке, депутат Юрий Авдеев:

«Сегодня особенно актуальны вопросы совместного производства фильмов, дистрибуции, выхода продукции на международный рынок, изменения законодательства в сфере кинематографии в странах СНГ. Все эти процессы требуют обсуждения всех заинтересованных сторон. Безусловно, документальное кино не теряет своей актуальности. Переход на цифру, развитие технологий, общественный запрос и интерес к нему молодых людей позволяет снимать качественный, нужный продукт.  Такие фильмы дают возможность увидеть реальные кадры событий и происшествий, услышать прямую речь непосредственных участников».

На заседании обсудили организационные вопросы, связанные с будущим прокатом Золотой коллекции фильмов стран СНГ, а также с созданием некоммерческой организации «Международное творческое объединение киноорганизаций». Подписание Устава объединения и решение о его структуре и участниках будет принято во время XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Шедевр Шелкового пути». Там же, в Узбекистане, откроется штаб-квартира НКО.

К документалистам по видеосвязи обратился кинорежиссер Никита Михалков. По его словам, инициатива о совместном кинопроизводстве стран СНГ – это  восстановление традиций и связей, которые существовали во время Советского Союза.

– Возможность начать диалог о совместном производстве наших киностудий, которые когда-то были единым целым, – это хорошее дело. Все мы прекрасно помним, насколько была многонациональна и дружна кинематографическая семья Советского Союза. Национальный кинематограф, который тогда развивался, давал мощный культурный толчок и для республики, которая снимала кино, и для страны в целом, – отметил он.

Грамоты и Благодарности Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга вручены генеральному директору Санкт-Петербургской студии документальных фильмов Алексею Тельнову, руководителю Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавсу Абдухаликову, гендиректору киностудии «Беларусьфильм» Владимиру Карачевскому и директору «Точикфилма» Махмадсаиду Шохиёну.

Отметим, в этом году  одна из старейших киностудий России «Лендок» отмечает 90-летний юбилей. В связи с этим в городе проходит LendocFilm Festival – третий международный фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья. Празднование завершится концертом при участии Симфонического оркестра Ленинградской области под руководством Михаила Голикова.

Источник: ЗАКС
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