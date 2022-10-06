Работу НКО в изменившихся условиях нового времени обсудят на форуме «Социальный Петербург»

8 октября на площадке конгрессно-выставочного центра EXPOFORUM (Петербургское ш., 64/1) состоится ежегодный форум некоммерческих организаций (НКО) «Социальный Петербург».

Начнётся мероприятие с пленарной дискуссии «Третий сектор: эффективная работа в эпоху перемен». К участию в дискуссии приглашены: заместитель председателя Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Роман Волковский, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалёв, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, российский писатель, публицист, сценарист, эксперт по стратегическим коммуникациям, создатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев, российский певец и музыкант, солист известной петербургской поп-группы «Марсель» Степан Ледков, начальник Управления социального развития Комитета по социальной политике Наталья Лемке, директор департамента экспедиций и туризма Русского географического общества, руководитель группы по маркетингу территорий экспертного совета Комитета по туризму Государственной Думы РФ Наталия Белякова и учредитель и председатель благотворительного фонда «Дети-бабочки», член Общественного Совета при Министерстве здравоохранения РФ Алёна Куратова.

После пленарной дискуссии участники продолжат работу в рамках выбранных секций. Приглашённые эксперты поделятся своими знаниями и опытом по следующим темам: «Социальное предпринимательство», «Трендвотчин», «Адаптация к новым реалиям», «Как достучаться до СМИ» и другим актуальным вопросам.

Напомним, главная тема форума «Социальный Петербург» 2022 года — работа некоммерческих организаций в изменившихся условиях нового времени.

Форум вновь объединит молодых специалистов социальной сферы, работников социальных учреждений, фондов, служб занятости, социальных волонтеров и сотрудников некоммерческих организаций.