Депутаты «Единой России» от Петербурга выступили в защиту доходов городского бюджета

Парламентарии считают, что изменения в налоговом законодательстве станут причиной многомиллиардных убытков в петербургской казне, которые необходимо компенсировать за счёт федеральных средств

Депутаты «Единой России», представляющие Петербург в Госдуме, обратились к главе правительства страны Михаилу Мишустину с просьбой компенсировать потенциальные потери городского бюджета. Речь идёт о вступающем в силу с 2023 года новом порядке распределения между субъектами РФ доходов от налога на прибыль.

Свои подписи под обращением к премьер-министру поставили депутаты фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Боярский, Михаил Романов, Николай Цед, Александр Тетердинко, Юрий Петров и Виталий Милонов. Народные избранники считают, что изменения в налоговом законодательстве станут причиной многомиллиардных убытков, которые понесёт петербургский бюджет.

С нового года, отметили парламентарии, будет ликвидирован институт консолидированных групп налогоплательщиков. В результате Санкт-Петербург потеряет большую часть налога на прибыль от деятельности организаций, входящих в КГН. В Северной столице зарегистрировано несколько таких групп, крупнейшая из которых включает в себя структуры ПАО «Газпром».

Депутат Михаил Романов напомнил, что сегодня бюджет Санкт-Петербурга превышает триллион рублей. «И мы все этому очень радовались, надеясь на то, что это позволит городу не только компенсировать свои расходы на уровень инфляции и решать текущие проблемы, но и развиваться, создавать новые инфраструктурные проекты, формировать городскую среду будущего. Кстати, многие из таких уже реализованных проектов, имеющих высокое социальное значение, стали реальностью благодаря участию «Газпрома» в жизни города. Теперь получается - было хорошо, жаль, что не долго», — отметил парламентарий

По его словам, из-за снижения доходов возникнут сложности во многих сферах: от развития транспортной инфраструктуры до расселения коммуналок.

«Мы просим правительство России найти возможность сделать исключение для Санкт-Петербурга как города федерального значения и второй столицы России и создать механизм возвращения в городской бюджет уходящих вместе с КГН денег», — сказал единоросс.

Депутаты подчеркнули, что Петербургу необходимы средства для финансирования как федеральных функций, так и обязательств перед жителями города. Парламентарии предложили Михаилу Мишустину поручить министерству финансов проработать вопрос о компенсации выпадающих доходов.