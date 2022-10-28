ента новостей

16:30
Автобусный парк № 5 ГУП «Пассажиравтотранс» получил 48 новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе
15:57
Депутаты «Единой России» от Петербурга выступили в защиту доходов городского бюджета
14:20
В Кировском раойне в ДТП пострадал 17-летний пешеход
13:28
В Петербурге грузовик снес металлическое ограждение, погиб пассажир
13:24
В центре Петербурга иномарка сбила двух 16-летних девушек
13:15
В Приморском районе задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
13:13
В Петербурге мужчина стрелял в экскаватор
13:03
В Петербурге задержали злоумышленника похитившего у пенсионерки деньги
12:36
Парламентарии Петербурга предлагают предоставить дополнительные права семьям военнослужащих
12:26
Петербургские единороссы отправили в Бурятию 50 подарочных наборов для семей мобилизованных
12:14
100-летие СССР отметят в Историческом парке «Россия – моя история»
11:44
Во Фрунзенском районе подросток на электросамокате оказался под колесами иномарки
10:57
В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в серии разбойных нападений
10:33
На трассе Р-23 в Старом Мозино полностью перекроют движение в направлении Петербурга
10:23
Однополярному миру пришел конец
10:16
В Луге пенсионерка перевела лжесотруднице Пенсионного фонда 40 тысяч рублей
10:02
Цифровых сервисов станет больше
09:26
Илон Маск взял под свой контроль Twitter и уволил его топ-менеджеров
09:15
Нападение с ножом в Италии: один человек погиб, футболист Пабло Мари ранен
09:10
О донорстве крови через современные технологии
09:07
Выставка Юры Мекса «Одна волшебная ночь в августе»
09:05
Выставка Дианы Авхадиевой «Nude: Theme and Variations»
09:02
Нуждаются в дополнительном доходе
17:36
Слабослышащие петербуржцы побывали на выставке «Русская Фиваида»
16:46
Эмиль Галимов, Александр Волков и Степан Фальковский стали авторами шайб в ворота «Нефтехимика», а СКА победил – 3:1
13:13
В Петербурге пенсионер на отечественном автомобиле наехал на 13-летнюю девочку
13:05
В Московском районе задержан мужчина, пытавшийся ограбить девушку
13:01
В Петербурге задержали двух мужчин за угон мотоцикла
12:58
В центре Петербурга иномарка сбила 12-летнего школьника
12:53
В Петербурге задержан мужчина, совершивший грабеж возле метро
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Депутаты «Единой России» от Петербурга выступили в защиту доходов городского бюджета

Депутаты «Единой России» от Петербурга выступили в защиту доходов городского бюджета

0
34
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Депутаты «Единой России» от Петербурга выступили в защиту доходов городского бюджета

Парламентарии считают, что изменения в налоговом законодательстве станут причиной многомиллиардных убытков в петербургской казне, которые необходимо компенсировать за счёт федеральных средств

Депутаты «Единой России», представляющие Петербург в Госдуме, обратились к главе правительства страны Михаилу Мишустину с просьбой компенсировать потенциальные потери городского бюджета. Речь идёт о вступающем в силу с 2023 года новом порядке распределения между субъектами РФ доходов от налога на прибыль.

Свои подписи под обращением к премьер-министру поставили депутаты фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Боярский, Михаил Романов, Николай Цед, Александр Тетердинко, Юрий Петров и Виталий Милонов. Народные избранники считают, что изменения в налоговом законодательстве станут причиной многомиллиардных убытков, которые понесёт петербургский бюджет.

С нового года, отметили парламентарии, будет ликвидирован институт консолидированных групп налогоплательщиков. В результате Санкт-Петербург потеряет большую часть налога на прибыль от деятельности организаций, входящих в КГН. В Северной столице зарегистрировано несколько таких групп, крупнейшая из которых включает в себя структуры ПАО «Газпром».

Депутат Михаил Романов напомнил, что сегодня бюджет Санкт-Петербурга превышает триллион рублей. «И мы все этому очень радовались, надеясь на то, что это позволит городу не только компенсировать свои расходы на уровень инфляции и решать текущие проблемы, но и развиваться, создавать новые инфраструктурные проекты, формировать городскую среду будущего. Кстати, многие из таких уже реализованных проектов, имеющих высокое социальное значение, стали реальностью благодаря участию «Газпрома» в жизни города. Теперь получается - было хорошо, жаль, что не долго», — отметил парламентарий

По его словам, из-за снижения доходов возникнут сложности во многих сферах: от развития транспортной инфраструктуры до расселения коммуналок.

«Мы просим правительство России найти возможность сделать исключение для Санкт-Петербурга как города федерального значения и второй столицы России и создать механизм возвращения в городской бюджет уходящих вместе с КГН денег», — сказал единоросс.

Депутаты подчеркнули, что Петербургу необходимы средства для финансирования как федеральных функций, так и обязательств перед жителями города. Парламентарии предложили Михаилу Мишустину поручить министерству финансов проработать вопрос о компенсации выпадающих доходов.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-05-2021, 12:20
В Петербурге на праймериз "Единой России" победили Макаров и Боярский
29-11-2017, 11:37
Депутаты приняли бюджет Петербурга на 2018 год
15-09-2022, 07:18
Родство нужно проверять лучше
28-11-2016, 09:50
Вопросы налогообложения
14-10-2021, 10:41
Михаил Романов рассказал, какие средства потратит Санкт-Петербург в 2022 году на антиковидные мероприятия
5-03-2020, 09:18
Закон о митингах смягчать не стали

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
97
Сегодня, 14:20
В Кировском раойне в ДТП пострадал 17-летний пешеход
0
123
Сегодня, 13:28
В Петербурге грузовик снес металлическое ограждение, погиб пассажир
0
89
Сегодня, 13:24
В центре Петербурга иномарка сбила двух 16-летних девушек
0
78
Сегодня, 11:44
Во Фрунзенском районе подросток на электросамокате оказался под колесами иномарки
Наверх