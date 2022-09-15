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Питерец.ру » Политика » Родство нужно проверять лучше

Родство нужно проверять лучше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Нотариусов могут обязать проверять документы о родстве

"Питерец.ру" сообщает, что депутаты Северной столицы предложили улучшить проверку родственников умерших. Парламентарии предложили обязать нотариусов проверять документы, подтверждающие родство.

Сейчас в этой сфере наблюдаются проблемы. Возникает немало случаев мошенничества с жильем умерших одиноких граждан. Чтобы добиться улучшений, нужно усилить проверку документов нотариусами.

Депутаты ЗакСа обратились в Госдуму с предложением. Петербургские парламентарии считают, что в законодательство необходимо внести изменения. Причем такое решение было принято уже во время первого чтения.

Автором инициативы выступил депутат Чебыкин. По его словам, за последние 3 года было возбуждено 80 уголовных дел. Речь идет 146 квартирах и сумме 665 млн руб. Есть большая вероятность, что в Госдуме поддержат данную инициативу.

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