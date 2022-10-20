В Мариинском дворце обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата

В Мариинском дворце состоялась встреча, посвященная вопросам участия банковского сообщества в улучшении инвестиционного климата в Санкт-Петербурге. Организатором мероприятия выступил председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного Собрания, депутат Дмитрий Панов. В обсуждении приняли участие парламентарии Наталия Астахова, Михаил Барышников и Алексей Макаров, представители Проектного управления – проектного офиса Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, руководители финансово-кредитных учреждений.
В ходе дискуссии депутаты выслушали экспертные мнения лидеров экономических отраслей Петербурга и руководителей ключевых банков города по следующим темам: перспективные направления банковского кредитования, новые программы кредитования малого, среднего и крупного бизнеса, современное применение банковских гарантий в рамках внешнеэкономической деятельности, перспективы смягчения требований к оценке залогового имущества в рамках принятия решения о предоставлении банковского заемного финансирования и многое другое.
Участники встречи договорились на регулярной основе проводить тематические встречи, направленные на выработку конкретных решений и улучшение диалога между финансово-кредитными учреждениями и предпринимателями. Это, по мнению экспертов, окажет положительное влияние на развитие делового и инвестиционного климата Петербурга.