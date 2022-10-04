Александр Бельский: Специалистов нужно готовить с учетом задач по развитию российского производства

В Мариинском дворце впервые состоялся прием руководителей колледжей и техникумов, посвященный Дню среднего профессионального образования. Праздник установлен в июле этого года Указом Президента РФ и отмечается 2 октября.

Гостей приветствовал Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

– Вопросы среднего профессионального образования сегодня как никогда актуальны. Нужно принимать решения о его дальнейшем развитии. Мы видим, что сейчас многие отрасли испытывают кадровый голод. Остро востребованы квалифицированные работники, техники, специалисты. Наша задача – возродить отечественную индустрию, сделать Россию самодостаточной, экономически суверенной. И наши техникумы, колледжи, лицеи играют здесь важнейшую роль, — сказал спикер петербургского парламента.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина отметила возросший конкурс в учебные заведения СПО, который доходит до 20 человек на место. При этом в Северной столице действуют образовательные учреждения как городского, так и федерального подчинения. Необходимо решать проблемы дефицита учебных мест, производственной практики обучающихся, подготовки по самым востребованным специальностям, материального обеспечения колледжей и техникумов.

– Школьное образование консервативно по своей природе, академичные вузы также не могут быстро меняться, а экономика и промышленность нашей страны должна сейчас разворачиваться крайне быстро. Колледжи оказались на передовой – ближе всего к производству и работодателю. Они должны динамично развиваться, готовить большое количество профессионалов. Петербург уже стал автором целого ряда инициатив: мы увеличили количество бюджетных мест в колледжах вузов, готовим сейчас обновления программ подготовки, плотно взаимодействуем с Российским союзом промышленников и предпринимателей, – заявила вице-губернатор.

Председатель постоянной комиссии ЗС СПб по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова так же подтвердила информацию о большом количестве желающих поступить в средние профессиональные учреждения после окончания 9-го класса.

– Если бы 30 лет назад мне сказали, что поступить в техникум будет труднее, чем в 10-й класс, я была бы очень удивлена. На средние учебные заведения сегодня легла большая нагрузка, – заметила депутат.

– Важно, чтобы ребята не только закончили техникум, но и остались в профессии. Конечно, конкурентное преимущество имеют выпускники тех учебных заведений, которые работают в структуре вузов или промышленных предприятий. Но нам нужно позаботиться об обучении специальностям на перспективу, с учетом задач по развитию российского производства, – подчеркнул Александр Бельский.

Участники приема обсудили решение проблемы нехватки мест через использование площадей социальных партнеров, подготовку кадров для новой экономики, создание образовательных кластеров, вопросы патриотического воспитания учащихся, профессиональной переподготовки молодых людей, демобилизованных с военной службы. Спикер парламента выразил благодарность педагогическим колледжам Петербурга за помощь детям ДНР и участие в восстановлении обучения в освобожденном Мариуполе.

В завершение приема Александр Бельский вручил благодарности Председателя Законодательного Собрания ветеранам среднего профессионального образования Евгению Иванову, Александру Кузнецову, Николаю Николаеву и Валентине Охотниковой.