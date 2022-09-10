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Петербургские депутаты обсуждают развитие сотрудничества с Кабардино-Балкарией

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Петербургские депутаты обсуждают развитие сотрудничества с Кабардино-Балкарией

Депутаты петербургского парламента сегодня в Нальчике обсудили с коллегами из Кабардино-Балкарии вопросы взаимодействия законодательных органов двух регионов при разработке нормативно-правовой базы в сферах экономики, туризма и социальной политики. Делегация Законодательного Собрания Санкт-Петербурга под руководством его Председателя Александра Бельского прибыла в северокавказскую республику с официальным визитом. Он направлен на укрепление деловых и гуманитарных связей между регионами. По словам спикера ЗС СПб, в Петербурге очень высоко ценят новое Соглашение о сотрудничестве, подписанное главами двух региональных парламентов в июне 2022 года в Мариинском дворце.
– У нас достаточно крупный регион, потребляющий много сельскохозяйственной продукции, поэтому необходимо найти пути взаимодействия и усилить их. То, что мы увидели в республике, уже поразило нас своей красотой, а значит важно обсуждать направления прямого туризма между Санкт-Петербургом и КБР. Мы должны развивать внутренний туризм, и потенциал у республики, конечно, огромен. Видим, как она развивается и насколько преображается Нальчик – чистый, уютный, замечательный город. Ваше радушие, несомненно, останется в наших сердцах. Мы действительно очень близки по духу: у нас одинаковые ценности, любовь к Родине, трепетное отношение к событиям времен блокады Ленинграда. Поэтому необходимо укреплять дружбу наших народов и передавать это последующим поколениям, – отметил Александр Бельский.
Члены парламентской делегации Петербурга посетили промышленно-сельскохозяйственную выставку «Кабардино-Балкария сегодня». Именно в эти дни КБР отмечает 100-летие со дня образования. Депутаты смогли ознакомиться с продукцией свыше 30 производителей агропромышленного комплекса и 14 ведущих промышленных предприятий республики. Также петербуржцы получили возможность оценить потенциал туристического комплекса КБР.

– Чтобы наше соглашение было действенным, мы составим «дорожную карту», потому что у нас большое поле совместной деятельности. Есть очень много направлений, по которым мы можем взаимодействовать точечно, в частности, – туризм. Поэтому в рабочем порядке обсудим возможность проведения совместных мероприятий по конкретным, актуальным вопросам, требующим взаимной поддержки, – предложила в ходе встречи Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова.

Санкт-Петербург и Кабардино-Балкарская республика развивают сотрудничество уже более 25 лет. Новый импульс эта работа получила после подписания на площадке Петербургского международного экономического форума дорожной карты по реализации межрегионального Соглашения на 2021-2026 годы.

Источник: ЗАКС
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