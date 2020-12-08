В Петербурге Россельхознадзор вернул в Индию 24 тонны нута с опасными насекомыми

В морском порту Санкт-Петербурга должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был проведён карантинный фитосанитарный контроль 24 тонн сушёного продовольственного нута. Груз прибыл из Индии и следовал в адрес московской фирмы, занимающейся торговлей фруктами и овощами.

В ходе проведения первичного досмотра 24 тонн нута государственными инспекторами был отобран образец для исследований. Карантинная экспертиза, проведенная специалистами ФГБУ «Ленинградская МВЛ», обнаружила в продукции мёртвое имаго опасного карантинного вредителя – Азиатская многоядная зерновка (Callosobruchus analis L.).

Должностными лицами Управления Россельхознадзора был проведён комиссионный отбор с целью определения возможности дальнейшего использования, утилизации или уничтожения продукции. Загрязнённость 24 тонн нута мёртвыми вредителями подтвердилась. Таким образом, вся продукция не соответствовала Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна».

Дальнейшее движение опасного груза было запрещено, вся партия возвращена в Индию.

Для справки:

Азиатская многоядная зерновка (Callosobruchus analis L.) относится к отряду жуков рода зерновок Callosobruchus и является опасным карантинным вредителем, который повреждает бобовые (мотыльковые) растения семейства двудольных - нут, сою, чечевицу, горох, фасоль, бобы, маш. Зоной естественного обитания насекомого являются такие азиатские страны как Индия, Ирак и Бирма. Наибольший вред Азиатская зерновка наносит семенам, находящимся на складах и в зернохранилищах, куда вредитель попадает вместе с зараженными бобовыми культурами.