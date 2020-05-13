В Петербурге проведен ветеринарный контроль 3039 тонн мидий

С начала 2020 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проведён ветеринарный контроль 3039 тонн мидий. Партии морепродуктов, принадлежащих к семейству митилидовых, поступили на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области из 4 стран.

Наибольший объем морепродуктов прибыл из Чили - 2620 тонн. Более 333 тонн мидий поступили из Новой Зеландии, 65,5 тонн – из Китая, около 20,5 тонн - из Таиланда.

Партии зеленых мороженых мидий в половине ракушки, на полустворке и на раковине, неразделанных и очищенных, а также морепродуктов в различных соусах прошли ветеринарный контроль должностных лиц Управления Россельхознадзора и были выпущены для последующей реализации.