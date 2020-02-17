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Питерец.ру » Экономика » В рамках нацпроекта в Карелии и Ленинградской области проложат высоковольтную линию электропередачи

В рамках нацпроекта в Карелии и Ленинградской области проложат высоковольтную линию электропередачи

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
В рамках нацпроекта в Карелии и Ленинградской области проложат высоковольтную линию электропередачи

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство воздушной линии 330 кВ Петрозаводская - Тихвин-Литейный, которая пройдет по территории Ленинградской области и Республики Карелии.

В настоящее время транзит 330 кВ, соединяющий энергосистемы Мурманской области, Республики Карелия, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, постоянно перегружен. Большую часть времени его нагрузка достигает максимально допустимой величины, а из-за недостаточной пропускной способности наблюдаются недоиспользование возможной выработки Кольской атомной станции и «запертая мощность» в энергосистеме Мурманской области.

Проектируемая высоковольтная линия предназначена для усиления транзита 330 кВ «Энергосистема Мурманской области – энергосистема Республики Карелия – энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области» на участке «Энергосистема Республики Карелия – энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и повышения надежности электроснабжения потребителей Республики Карелии.

Протяженность строящейся одноцепной воздушной линии составит 331,94 км. Трасса пройдет по территории Пряжинского и Прионежского районов Республики Карелия, а также Подпорожского, Лодейнопольского и Тихвинского районов Ленинградской области. Так как конец высоковольтной линии приходится на ОРУ 330 кВ ПС «Тихвин-Литейная», проектом предусмотрено расширение и переустройство подстанции со строительством новой ячейки и установкой шунтирующего реактора для присоединения проектируемой линии.

Строительство высоковольтной линии 330 кВ Петрозаводская - Тихвин-Литейный ведется в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». В соответствии с Инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕАС» на 2016-2020 годы, а также со «Схемой и программой развития ЕЭС России на 2018-2024 годы» ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Проект строительства высоковольтной линии разработан ООО «ЭТС-Проект». Застройщик - ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

Источник: Главгосэкспертиза
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